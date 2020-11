Torna Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin con grandissimo successo il sabato pomeriggio su Canale 5. Non cambia l’orario, dalle ore 16.15 appuntamento con una nuova imperdibile puntata ricca di ospiti. Ecco per voi tutte le anticipazioni della puntata in onda oggi, sabato 14 novembre 2020.

Verissimo, ospiti della puntata di oggi: da Ambra Angiolini a Manuela Arcuri

Sabato 14 novembre 2020 dalle ore 16.15 al via una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin che ogni settimana entra nelle case degli italiani per regalare storie ed emozioni. La prima ospite della puntata è Ambra Angiolini, l’attrice che in questi giorni ha pubblicato il suo primo romanzo dal titolo “InFame”. Non solo, la Angiolini è pronta a tornare anche in prima serate su Canale 5 con la seconda stagione della fiction campione d’ascolti “Il silenzio dell’acqua”. Ma non finisce qui visto che tra gli ospiti ci sarà anche Manuela Arcuri. Dopo Eva Grimaldi, anche l’attrice romana è pronta a raccontare tutta la verità sulla sua storia d’amore con Gabriel Garko.

Verissimo oggi, anticipazioni di sabato 14 novembre 2020

La puntata di sabato 14 novembre 2020 di Verissimo proseguirà con la presenza in studio di Alba Parietti. La conduttrice e personaggio televisivo è pronta a raccontarsi a cuore aperto: dal rapporto con il figlio Francesco Oppini, concorrente del Grande Fratello Vip 2020, fino alla sua vita privata e ai suoi amori. Non solo, la Parietti presenterà anche il suo ultimo libro “La cacciatrice di narcisi (mai dare soddisfazioni agli stronzi)“.

Tra gli ospiti anche Dodi Battaglia, ex componente dei Pooh, per un ricordo del grandissimo amico Stefano D’Orazio scomparso all’età di 72 anni la scorsa settimana. Infine in studio ci saranno anche Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, la coppia nata nel dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi.