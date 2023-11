Tutto pronto per il duplice appuntamento di Verissimo con le interviste di Silvia Toffanin. Il rotocalco televisivo campione d’ascolti torna a fare compagnia ai milioni di telespettatori con tanti nuovi ospiti e personaggi del mondo della tv e dello spettacolo. Ecco tutti gli ospiti e i protagonisti della puntate di sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 su Canale 5!

Verissimo, gli ospiti di sabato 18 novembre 2023

Sabato 18 novembre dalle ore 16.30 torna su Canale 5 l’appuntamento con “Verissimo”, il programma di interviste più seguito del piccolo schermo. Silvia Toffanin è pronta a fare compagnia ai telespettatori con grandi nomi e personaggi di spicco del mondo della televisione e dello spettacolo. Non solo, visto che nella puntata di sabato 18 novembre ospite in studio l’astronauta Samantha Cristoforetti, prima donna italiana a passeggiare nello spazio e prima donna europea a capo della Stazione Spaziale Internazionale. L’astronauta è pronta a raccontarsi a cuore aperto dalla vita professionale a quella privata.

Tra gli ospiti anche Bobby Solo, il cantante conosciuto in tutto il mondo per la super hit “Una lacrime sul viso”. E ancora: il talento e la maestria della grandissima Giuliana De Sio. Direttamente dalla casa del Grande Fratello 2023 arriva Giselda Torresan, l’influencer delle montagna che ha saputo conquistare il pubblico con la sua semplicità. Infine ospite anche Serpil Tamur, l’attrice che interpreta Azize, la “nonnina” della soap “Terra Amara”.

Verissimo, gli ospiti di domenica 19 novembre 2023

L’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin è confermato anche domenica 19 novembre, sempre dalle ore 16.30 su Canale 5, con la seconda imperdibile puntata. In studio tra gli ospiti della puntata Fabio Volo che ha da poco pubblicato il suo tredicesimo romanzo dal titolo “Tutto è qui per te”. Ma non finisce qui, visto che ospite in studio il grandissimo Paolo Bonolis pronto a presentare la nuova edizione di Ciao Darwin 9 in partenza da venerdì 24 novembre in prima serata su Canale 5.

E ancora in studio tra gli ospiti: il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, Diletta Leotta, neo mamma della piccola Aria e Dalila Di Lazzaro con un duro racconto di vita.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.