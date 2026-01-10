Dopo la pausa natalizia torna l’appuntamento con il weekend di Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 10 gennaio 2026

Oggi, sabato 10 gennaio 2026 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento di Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata di oggi c’è Claudia Gerini protagonista di una interviste speciale per celebrare 40 anni di carriera. Spazio poi a Giuseppe Giofré, ex ballerino di Amici, in studio con la mamma Rossella per festeggiare il suo compleanno! Si prosegue con Mariana Rodriguez, la protagonista femminile del film “Buen Camino” di Checco Zalone.

A Verissimo poi Raffaella Fico per raccontare il momento particolarmente doloroso che sta vivendo, mentre da “Uomini e Donne” arriva Mario Lenti, il cavaliere che ha risvegliato il cuore di Gemma. Infine in studio Stefania Loizzi, prima, tra altre donne, ad aver avuto il coraggio di denunciare il netturbino Ubaldo Manuali per violenza sessuale.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 11 gennaio 2026

L’appuntamento con Verissimo è domenica 11 gennaio 2026 dalle ore 16:00 con la seconda puntata del weekend. Nella puntata di domenica in studio Claudio Bisio e Vanessa Incontrada pronti a tornare dal 12 gennaio con la trentesima edizione di “Zelig”.

E ancora: Christian De Sica che da febbraio torna nelle sale cinematografiche con il nuovo film “Agata Christian -Delitto sulle nevi”. Spazio poi alla nuova vita della ballerina Francesca Tocca, volto di Amici e alle ultime dichiarazioni di Evelina Sgarbi sulla vicenda che vede protagonista il padre Vittorio Sgarbi. Infine Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, il fratello di Chiara, la ragazza di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026 su Canale 5.