Torna Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Prosegue il duplice appuntamento del fine settimana con protagonisti tanti volti noti del mondo dello spettacolo. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti delle puntate in onda sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022 su Canale 5.

Verissimo, ospiti di sabato 22 gennaio 2022

Sabato 22 gennaio 2022 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con “Verissimo”, il programma campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5. Silvia Toffanin è pronta ad incontrare ed intervistare tanti personaggi di spicco del mondo della televisione e del cinema. Si comincia con Alessio Boni, il celebre attore di fiction e serie televisive di successo che recentemente è diventato papà per la seconda volta. Non solo, ospite in studio anche la bravissima Giuliana De Sio. L’attrice napoletana ripercorrerà la sua straordinaria carriera, ma parlerà anche della durissima lotta contro il Covid-19 che lo scorso anno l’ha fatta spaventare a tal punto da pensare di morire.

E ancora: ospite l’attrice Francesca Cavallin. Prosegue poi lo spazio di Verissimo dedicato alle storie di C’è posta per te. Questa settimana in studio Clara e Guido, i due protagonisti che si sono rincontrati dopo 65 anni d’amore. Infine ospite in studio Irma Testa, prima medaglia olimpica della boxe femminile italiana.

Verissimo, ospiti di domenica 23 gennaio 2022

Verissimo torna puntuale anche il 23 gennaio 2022 dalle ore 16:30 , per intenderci subito dopo Amici di Maria De Filippi, con il consueto appuntamento della domenica. Ospite in studio Carmen Russo. La showgirl è pronta per raccontare a caldo le prime emozioni e sensazioni una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip dove è stata una delle protagoniste indiscusse.

Ospite in studio anche la bravissima attrice Claudia Gerini tornata con il film “Lasciarsi un giorno a Roma”. Ma non finisce qui, visto che ospite anche Federico Fashion Stye reduce dalla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Spazio poi a due imperdibili interviste di coppia: la prima è quella di Carolina Marconi e del compagno Alessandro Tulli. La ex concorrente del Grande Fratello racconterà la sua battaglia contro il cancro. Infine per un’intervista di coppia Aldo Montano con la moglie Olga Plachina.