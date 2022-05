Torna Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Doppio appuntamento con interviste inedite trasmesse sabato 7 maggio 2022 e il meglio di nella puntata di domenica 8 maggio. Ecco tutte le anticipazioni.

Verissimo, ospiti di sabato 7 maggio 2022

Sabato 7 maggio dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Primo grande ospite l’ex campione di calcio Andriy Shevchenko per una intervista esclusiva. L’ex attaccante del Milan, oggi allenatore di successo, si racconta a cuore aperto: dalla vita privata a quella lavorativa e non solo. Shevchenko, infatti, è in prima linea per aiutare la sua Ucraina che da due mesi si ritrova a combattere una guerra insensata innescata dalla Russia di Putin.

Ospite in studio anche Alessandro Benetton. L’imprenditore, ex marito di Deborah Compagnoni, presenterà il suo primo libro dal titolo “La traiettoria” in cui ha raccontato la sua vita: dalle gioie ai dolori, dai successi ai fallimenti. E ancora: in studio anche Manuel Bortuzzo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip per parlare per la prima volta della fine della storia d’amore con Lulù Selassiè.

Spazio poi al talent show “Amici di Maria De Filippi” con l’intervista agli ultimi due concorrenti eliminati. In studio ritroveremo il ballerino Nunzio e il cantante LDA. Infine direttamente da L’Isola dei Famosi l’opinionista Vladimir Luxuria per parlare di un tema molto delicato in compagnia della cantante ucraina Zi Faàmelu.

Verissimo Le storie, ospiti di domenica 8 maggio 2022

Non solo, Verissimo torna in onda anche domenica 8 maggio 2022 con il secondo appuntamento di “Verissimo le storie” con le interviste più belle ed emozionanti realizzate da Silvia Toffanin durante una delle edizioni di maggior successo della storia del rotocalco televisivo.