Tutto pronto per il duplice appuntamento del weekend con Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo gli ospiti delle puntante in onda sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022 su Canale 5.

Verissimo, ospiti di sabato 3 dicembre 2022

Sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 14.10 torna l’appuntamento con Verissimo, il programma di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Una nuova imperdibile puntata con tantissimi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi a cuore aperto. Tra gli ospiti di sabato 3 dicembre: Roberto Lipari e Sergio Friscia, la mitica coppia di Striscia La Notizia.

E ancora: ospite Federica Moro e l’intensa storia del campione di judo Fabio Basile. Non solo, ospiti insieme per la prima volta per una imperdibile intervista mamma e figlia: l’attrice Valeria Fabrizi e la figlia Giorgia. Infine ospiti anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la coppia che ha da pochi giorni annunciato la splendida notizia che presto saranno genitori.

Verissimo, ospiti di domenica 4 dicembre 2022

L’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin è confermato anche per domenica 4 dicembre dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. Durante la puntata di domenica, la Toffanin è pronta ad accogliere in studio un vero e proprio mito della musica italiana: Bobby Solo. Non solo, ospite in studio tutte le emozioni di Rudy Zerbi, professore di canto di Amici di Maria De Filippi e giudice di Tu si que vales.

Le emozioni non finiscono, visto che in studio è attesa anche Ivana Spagna per un’intervista a cuore aperto. E ancora: un ritratto inedito di Pierpaolo Pretelli, mentre Manila Nazzaro presenterà al pubblico il piccolo di casa, Nicolas. Infine direttamente da Uomini e Donne in studio per una intervista doppia Ida Platano e Alessandro Vicinanza che da poco hanno lasciato il dating show di Canale 5.