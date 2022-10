Tutto pronto per il doppio appuntamento settimanale di Verissimo, il talk show campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti delle puntate in onda sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre 2022.

Verissimo, ospiti di sabato 29 ottobre 2022

Sabato 29 ottobre 2022 dalle ore 16.30 torna Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Una puntata da non perdere con partecipazione di Marco Masini. Il cantautore toscano è pronto a raccontarsi a cuore aperto: dal grande successo come artista, ma anche ai momenti più duri e difficili della sua vita. Un racconto profondo fatto di alti e bassi che l’hanno spinto a scrivere la sua prima autobiografia.

Tra gli ospiti anche il pallavolista Simone Giannelli, mentre direttamente dal Grande Fratello Vip 2022 c’è Giulia Salemi. Dopo due edizioni come concorrente, l’influencer persiana quest’anno è stata promossa da Alfonso Signorini nell’inedito ruolo di “portavoce dei social”. volto noto della tv e in particolare voce social del Grande Fratello Vip. Sempre dal GF VIP 7 in studio Cristina Quaranta, ex ragazza di Non è la Rai e velina di Striscia La Notizia, per raccontare la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. E ancora: Benjamin Mascolo, cantante dell’ex duo Benji&Fede, per raccontare la sua nuova vita artistica e personale dopo la separazione da Bella Thorne. Infine ospiti Bianca Atzei e Stefano Corti che sveleranno per la prima volta il sesso del loro bebè che nascerà tra pochi mesi.

Verissimo, ospiti di domenica 30 ottobre 2022

L’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin torna anche domenica 30 ottobre 2022 sempre dalle ore 16.30 su Canale 5. Nella puntata della domenica ospiti in studio Angelo ed Angela dei Ricchi e Poveri per ricordare il compianto Franco Gatti, storico componente della band recentemente scomparso. Ospite in studio anche Marco Bellavia, tra gli indiscussi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2022 che racconterà cosa è successo dopo la sua uscita dalla casa.

E ancora: in studio Carlotta Mantovan, moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, e Miriana Trevisan per una triplice intervista con l’ex marito Pago e il figlio Nicola.