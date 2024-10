Al via il weekend di Verissimo di Silvia Toffanin con il doppio appuntamento della settimana. Il rotocalco campione d’ascolti torna nel pomeriggio di Canale 5 con tanti ospiti e tante nuove imperdibili interviste. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle nuove puntate in onda sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 26 ottobre 2024

Sabato 26 ottobre 2024 dalle ore 16.30 appuntamento con una nuova puntata di “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ospite in studio per un ritratto inedito e del tutto esclusivo Ornella Vanoni. Una della regine della musica italiana, vero simbolo della nostra storia, la Vanoni ha da poco festeggiato 90 anni e per l’occasione ha pubblicato un nuovo album “Diverse” con cui dei suoi più grandi successi rivisitati e re-interpretati in chiave moderna. E ancora in studio la storia di Nina Sophie Rima, modella, attrice e influencer che ha fatto delle difficoltà vissute un suo punto di forza.

E ancora: ospiti di Verissimo anche Samantha De Grenet con il figlio Brando e la food blogger, fenomeno editoriale, Benedetta Rossi. Infine Alessandro Basciano, ex concorrente del Grande Fratello, torna in studio per replicare alle pesantissime critiche ricevute sui social per il suo aspetto fisico.

Verissimo, gli ospiti di domenica 27 ottobre 2024

Verissimo torna in onda anche domenica 27 ottobre dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. Tra gli ospiti di puntata Giancarlo Magalli e Adriana Volpe per la prima volta insieme. I due ex conduttori de I Fatti Vostri si ritrovano per parlare del lieto fine della vicenda giudiziaria e mediatica che per anni li ha visti “nemici”. Finalmente dopo due processi e tre sentenze, i due anno siglato la pace e sono pronti a parlarne per la prima volta insieme.

Ospite in studio anche Gerry Scotti per presentare il suo secondo libro dal titolo “Quella volta”, mentre Federica Panicucci torna per festeggiare il suo compleanno con tante sorprese emozionanti. E ancora in studio: Eleonora Giorgi con i figli Paolo e Andrea, Paola Caruso e infine Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone scomparsa oramai da 20 anni.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio dalle ore 16:30 su Canale 5.