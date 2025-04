Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin, torna con il doppio appuntamento del weekend su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 26 e domenica 27 aprile 2025.

Verissimo, gli ospiti di sabato 26 aprile 2025

Sabato 26 aprile 2025 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata di “Verissimo“, il rotocalco presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. L’appuntamento di oggi si apre con un omaggio a Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile. Per l’occasione in studio anche Orietta Berti per raccontare le tante volte in cui ha incontrato il Sommo Padre. E ancora: ospite in studio Rosa Diletta Rossi, l’attrice protagonista della seconda stagione di “Maria Corleone”.

Spazio poi all’intervista alla conduttrice Gabriella Carlucci che torna in Mediaset dopo tantissimi anni. Tra gli ospiti della puntata anche Nicolas Maupas, il giovane attore promessa del cinema italiano che si è fatto conoscere dal grande pubblico per la serie cult “Mare Fuori” e “Un professore”. Infine direttamente dal serale di Amici di Maria De Filippi: Chiamamifaro, Francesca e Senza Cri.

Verissimo, gli ospiti di domenica 27 aprile 2025

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 27 aprile 2025 con la seconda puntata del programma di interviste condotto da Silvia Toffanin. Ospiti in studio Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, i due giudici dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Spazio poi all’intervista ad Iva Zanicchi mostro sacro della musica italiana e Mauro Corona, che vedremo prossimamente in tv con il documentario “La mia vita finché capita”.

E ancora: intervista doppia a Gianmarco Tamberi con la moglie Chiara che presto diventeranno genitori di una splendida bambina. Infine l’intervista a Manuel Bortuzzo, che parlerà della vicenda di stalking che lo ha coinvolto come vittima.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.