Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Curiosi di scoprire tutte le anticipazioni e gli ospiti delle puntate di sabato 25 e domenica 26 marzo 2023?

Verissimo, ospiti di sabato 25 marzo 2023

Sabato 25 marzo 2023 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Un’imperdibile puntata con protagonisti tanti volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione. Ospiti in studio: Costanzo Caracciolo, la ex velina di Striscia La Notizia oggi felicemente moglie di Bobo Vieri e mamma di due splendide figlie. Non solo, a raccontarsi a cuore aperto la modella Carol Alt. Icona degli anni ’80, la modella è ancora oggi di una bellezza disarmante.

In studio tra gli ospiti: Manuel Bortuzzo, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che racconta la sua rinascita come nuotatore. Ma non finisce qui, visto che ospiti: Arianna Bergamaschi, a teatro con il musical “Vlad Dracula”, e direttamente da Amici di Maria De Filippi gli eliminati del serale Megan e NDG.

Verissimo, ospiti di domenica 26 marzo 2023

L’appuntamento con Verissimo è anche per domenica 26 marzo 2023 sempre dalle ore 16.30 su Canale 5 per la seconda puntata della settimana. Questa volta Silvia Toffanin è pronta ad incontrare, per la prima volta in studio, Maria e Catello Celentano, i genitori di Angela, la ragazza scomparsa nel nulla 27 anni fa. Ancora oggi i due genitori continuano a cercare la loro figlia e non hanno mai perso la speranza di poterla riabbracciare un giorno.

In studio anche Lino Banfi. L’attore, amatissimo da grandi e piccini, è in studio a pochi mesi dalla morte dell’amata moglie Lucia Zagaria. E ancora: spazio alla forza di Carolyn Smith, la presidente di giuria di Ballando con le Stelle, e all’amicizia tra Stefania Orlando e Anna Pettinelli. Infine direttamente dal mondo di Amici di Maria De Filippi i tre giudici del serale: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e domenica pomeriggio dalle 16.30 su Canale 5.