Ultimo doppio appuntamento di stagione con Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 25 e domenica 26 maggio 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 25 maggio 2024

Sabato 25 maggio 2024 dalle ore 16.30 su Canale 5 al via l’ultimo weekend stagionale in compagnia di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin. Per l’ultima puntata di sabato ospite in studio Gigi D’Agostino protagonista di una intervista imperdibile. Il capitano della musica dance, rimasto lontano dalle scene per un lungo periodo a causa di un grave problema di salute, è finalmente tornato per far ballare tutti i suoi fan!

Spazio poi all’intervista esclusiva al super modello britannico David Gandy, protagonista dell’iconico spot di Dolce & Gabbana! E ancora: in studio Elettra Lamborghini reduce dal suo compleanno per i 30 anni. In studio anche Carolyn Smith e Carolina Marconi per raccontare il loro percorso contro la malattia. Infine direttamente da Uomini e Donne il tronista Daniele fresco di scelta con Gaia e Costantino Vitagliano per un aggiornamento sullo stato di salute.

Verissimo, gli ospiti di domenica 26 maggio 2024

L’appuntamento con Verissimo è anche per domenica 26 maggio 2024, sempre dalle ore 16.30, nel pomeriggio di Canale con l’ultima puntata. Per l’occasione Silvia Toffanin presenta lo speciale “Verissimo Speciale Amici” interamente dedicato al talent show di Maria De Filippi. In studio i sei finalisti dell’ultima edizione che ha visto trionfare la cantante Sarah Toscano.

Spazio poi alla seconda classificata Marisol, vincitrice della categoria ballo. Non mancheranno gli altri finalisti: i cantanti Petit, Holden e Mida e il ballerino Dustin. In studio anche i professori: Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Infine ospite anche il giudice Cristiano Malgioglio.

Ricordiamo che da sabato 1 a domenica 23 giugno, il talk show di Canale 5 sarà in onda tutti i weekend con “Verissimo-Le storie”, le interviste più emozionanti e coinvolgenti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.