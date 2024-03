Silvia Tofffanin torna in onda con il doppio appuntamento di Verissimo, il programma di interviste campione d’ascolti di Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntata di Sabato 2 e domenica 3 marzo 2024.

Verissimo, ospiti di sabato 2 marzo 2024

Sabato 2 marzo 2024 dalle ore 16.30 al via su Canale 5 il weekend in compagnia di “Verissimo”, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin. Nella prima puntata di sabato 2 marzo 2024 tantissimi ospiti e personaggi di spicco del mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo. Il primo è Marco D’Amore, il celebre Ciro della serie Gomorra, che torna nelle sale cinematografiche con il film “Caracas” di cui è anche regista. Spazio poi ad una intervista a cuore aperto a Mr. Rain dopo l’esperienza al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Due altalene”.

In studio ritorna anche Eleonora Giorgi per condividere con i telespettatori gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute dopo la scoperta di un terribile tumore al pancreas. Tra gli ospiti di puntata anche Nina Senicar, la modella ed attrice lontana da diversi anni dalla tv. Continuano poi le interviste ai personaggi di Terra Amara. Questa settimana torna in studio Aras Şenol, l’attore che nella serie di Canale 5 interpreta Çetin, che presenterà al pubblico la sua fidanzata Eylül Şahin. Infine direttamente da Uomini e Donne ci saranno Claudia e Alessio che hanno lasciato il programma per vivere il loro amore.

Verissimo, ospiti di domenica 3 marzo 2024

Domenica 3 marzo 2024 dalle ore 16.30 appuntamento su Canale 5 con la seconda puntata di Verissimo di Silvia Toffanin. In studio ospite Michelle Hunziker a pochi giorni dal suo debutto con la nuova stagione di Michelle Impossible & Friends in partenza dal 6 marzo in prima serata su Canale 5.

Ma non finisce qui, visto che in studio tornano i Ricchi e Poveri reduci dal grandissimo successo riscosso a Sanremo 2024 con la loro super hit “Ma non tutta la vita”. Spazio poi al grande esempio di forza, coraggio e positività di Carolyn Smith. In studio ospiti per la prima volta anche i quattro mitici postini di “C’è posta per te”: Marcello, Gianfranco, Giovanni e Andrea. Infine spazio alla storia de I Cugini di Campagna.

L’appuntamento con Verissimo è sempre nel weekend di Canale 5.