Sabato 15 maggio 2020 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Questa settimana l’appuntamento è trasmesso eccezionalmente dalle ore 15.00 con tanti nuovi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo.

A poche ore dalla finale di Amici di Maria De Filippi, la Toffanin ospita in studio i cinque finalisti della ventesima edizione del reality show. Si tratta dei cantanti Deddy, Sangiovanni e Aka7even e i due ballerini Giulia e Alessandro. Chi tra loro sarà il vincitore di Amici? Non solo, ospiti in studio anche gli ultimi due eliminati: Tancredi e Serena.

Non solo, tra gli ospiti della puntata di sabato 15 maggio 2021 di Verissimo anche Enrico Ruggeri. Il cantautore e conduttore è pronto a raccontarsi per la prima volta in assoluto e in esclusiva nel salotto di Silvia Toffanin. Autore di grande dive della musica italiana, giusto per citarne una Loredana Bertè, Ruggeri presenta “La partita del cuore”, l’evento benefico della Nazionale Cantanti in onda martedì 25 maggio per la prima volta in diretta su Canale 5.

Ma non finisce qui, visto che Silvia Toffanin incontra Francesca Fioretti per una intervista che si preannuncia imperdibile. La ex concorrente del Grande Fratello è diventata “nota” successivamente come la compagna di Davide Astori, l’indimenticabile capitano della Fiorentina.

La Fioretti a distanza di tre anni dalla morte del compagno ha pubblicato il libro ” Io sono più amore” in cui ha racontato la sua rinascita dopo la tragica scomparsa del compagno. Davide Astori, capitano della Fiorentina, è morto il 4 marzo 2018 nel sonno a causa di una fibrillazione ventricolare da cardiomiopatia aritmogena.