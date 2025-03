Torna il doppio appuntamento settimanale di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 1 e domenica 2 marzo 2025.

Verissimo, gli ospiti di sabato 1 marzo 2025

Sabato 1 marzo 2025 dalle ore 16.30 appuntamento con “Verissimo”, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata di sabato Settembre, il vincitore delle categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 che si era fatto precedentemente notare nel programma “Io Canto”. Sempre da Sanremo 2025 in studio arriva anche Noemi che ha da poco pubblicato il nuovo album “Nostalgia”.

E ancora: in studio per la prima volta Anna Dello Russo, la giornalista che ha fatto della sua passione per la moda la sua vita. Tra gli ospiti anche Chef Ruben e Carmen Di Pietro, ospite con il figlio Alessandro. Infine, il ricordo toccante e l’impegno di Margherita Rebuffoni, mamma di Nadia Toffa, indimenticabile volto de “Le Iene”, scomparsa a soli 40 anni nel 2019.

Verissimo, gli ospiti di domenica 2 marzo 2025

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 2 marzo 2025 dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata la ex vincitrice di Amici Sarah Toscano reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2025. E ancora: sempre dal Festival l’estrosità e la simpatia di Cristiano Malgioglio.

E ancora: ospite Chiara Balistreri, la ragazza che ha vissuto per anni l’incubo delle violenze da parte dell’ex fidanzato, ma che con coraggio è riuscita a lanciare un grido d’aiuto via social e ora piano piano sta cercando di ricostruire la sua vita. In studio anche il racconto di Myriam Sylla, la fenomenale pallavolista azzurra, campionessa olimpica. Grande attesa per il ritorno di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventati genitori del piccolo Kian. Infine il ritratto di famiglia con Lino Banfi accompagnato dalla nipote Virginia e dalla piccola Matilde.

L’appuntamento con Verissimo 2025 è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.