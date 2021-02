Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin il sabato pomeriggio su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni dell’appuntamento in onda sabato 6 febbraio.

Sabato 6 febbraio 2021 dalle ore 16.00 appuntamento con “Verissimo“, il programma campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin. Una nuova imperdibile puntata con la partecipazione di grandi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi a cuore aperto.

Il primo ospite è Michele Bravi. L’ex vincitore di X Factor è pronto a raccontare il suo percorso di vita fatto di luci ed ombre. Dal successo alla tragedia che l’ha coinvolto due anni fa: Bravi travolge con una vettura di car sharing una donna di 58 anni. Un incidente che ha segnato la sua vita per sempre.

Non solo, ospite per la prima volta anche la bellissima Anna Valle. La ex Miss Italia, oggi attrice di fiction di grandissimo successo, è pronta a raccontarsi dalla vita professionale a quella privata.

Non solo, tra gli ospiti della puntata di sabato 6 febbraio 2021 di Verissimo c’è anche Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, ma anche regista. Il cantautore e sceneggiatore è pronto a parlare dei progetti futuri.

E ancora: ospite Ainett Stephens, la bellissima “gatta nera” del quiz “Il mercante in fiera” che per motivi personali ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo per concentrarsi sulla sua famiglia. In studio per un’occasione davvero speciale arriva la cantante Fiordaliso che questi giorni festeggiare 40 anni di carriera.

Infine ritorna nel salotto di Silvia Toffanin anche Antonella Elia, l’opinionista tanto discussa del Grande Fratello Vip 2020 per raccontare la sua infanzia difficile segnata dalla morte dei genitori.