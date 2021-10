Silvia Toffanin torna con Verissimo su Canale 5. Il rotocalco campione di ascolti del sabato pomeriggio, e da quest’anno anche della domenica pomeriggio, si prepara a fare compagnia ai telespettatori con una nuova imperdibile puntata. Tantissimi i personaggi vip pronti a raccontarsi nel salotto di Canale 5. Ecco per voi le anticipazioni e gli ospiti della puntata di sabato 9 ottobre 2021.

Verissimo oggi, ospiti sabato 9 ottobre 2021

Sabato 9 Ottobre 2021 dalle ore 16.30 torna il consueto appuntamento con Verissimo, il rotocalco condotto con grandissimo successo da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio tantissimi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche della cultura e dello sport.

Per la puntata del 9 ottobre, in studio ospite Leonardo Spinazzola. Il difensore e/o centrocampista della Roma e della nazionale italiana di Calcio è tornato ad allenarsi dopo il brutto infortunio subito proprio durante gli Europei 2020. Sempre in tema di sport, Silvia Toffanin incontra Eseosa Fostine Desalu, medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo nella staffetta 4X100.

Verissimo non va in onda di domenica: le interviste di sabato 9 ottobre 2021

Ma non finisce qui, visto che nella puntata di sabato 9 ottobre 2021 di Verissimo Silvia Toffanin intervista anche Laura Torrisi. La ex concorrente del Grande Fratello ne ha fatta di strada visto che oggi è un’attrice di successo. La Torrisi è pronta a raccontarsi a 360°: dall’amore per Leonardo Pieraccioni a quello per la figlia Martina.

E ancora: ospiti direttamente da “Tu si Que Vales” i co-conduttori Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Infine ospite in studio anche Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo Acutis, il ragazzino morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante. Il giovane è stato lo scorso 10 ottobre 2020 pproclamato beato per il suo straordinario percorso di fede.