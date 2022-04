Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 9 e domenica 10 aprile 2022.

Verissimo, ospiti di sabato 9 aprile 2022

Dalle ore 16.30 di sabato 9 aprile 2022 torna l’appuntamento con “Verissimo”, il programma di interviste di Silvia Toffanin. Ospiti del salotto di Canale 5 la coppia formata da Francesca Barra e Claudio Santamaria. L’attore e la giornalista parleranno della loro vita privata e della loro meravigliosa famiglia. Non solo, ospiti anche la cantante italo-marocchina Imen Siar, l’attrice e comica Valeria Graci.

Direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 6 torneranno anche Barù e Daniele Silvestri per raccontare della loro splendida amicizia nata proprio all’interno della casa di Cinecittà. Infine da Amici di Maria De Filippi ospiti i professori Veronica Peparini e Anna Pettinelli e gli ultimi eliminati dal serale: John Erik De La Cruz e Leonardo Lini.

Verissimo, ospiti di domenica 10 aprile 2022

Quest’anno Verissimo torna in onda anche domenica 10 aprile 2022 con l’ultimo appuntamento della stagione. In studio ospiti per la prima intervista doppia: Federica Pellegrini e il compagno Matteo Giunta. La campionessa è pronta a raccontare per la prima volta in tv della sua storia d’amore e del prossimo matrimonio. Non solo, ospite di una intervista esclusiva anche l’étoile del Teatro alla Scala Roberto Bolle.

Ma le sorprese non finiscono qui, visto che a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin anche Al Bano Carrisi, l’attrice ucraina Anna Safroncik con il padre Eugenio e Stefano De Martino.