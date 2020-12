Torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Una puntata che si preannuncia davvero esplosiva quella di sabato 12 dicembre 2020 con la presenza in studio di grandissimi ospiti. Scopriamoli insieme!

Verissimo ospiti della puntata di oggi: sabato 12 dicembre 2020

Sabato 12 dicembre 2020 dalle ore 16.00 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Verissimo“, il programma campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin. In studio la conduttrice è pronta ad incontrare Rita Rusic. L’attrice e produttrice, legata per tantissimi anni a Vittorio Cecchi Goria, è pronta a raccontarsi come non ha mai fatto prima.

Non solo, in esclusiva nel salotto di Silvia Toffanin c’è anche l’imprenditrice della moda Elisabetta Franchi per raccontarsi a cuore aperto: dalla vita privata a quella professionale. Ma non finisce qui, visto che direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 arriva Elisabetta Gregoraci. La bellissima showgirl dopo quasi 3 mesi ha deciso di abbandonare il gioco e di non proseguire la sua avventura televisiva fino a febbraio 2021 per trascorrere il Natale con il figlio Nathan Falco. Una decisione comprensibilissima quella della ex moglie di Flavio Briatore che ha scelto di riabbracciare il figlio piuttosto che proseguire il reality show.

Verissimo oggi: in studio anche Francesco Oppini e il neo papà Stash

Tra gli ospiti della puntata di sabato 12 dicembre 2020 di Verissimo c’è anche Francesco Oppini che, proprio come Elisabetta Gregoraci, ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip 2020. Il figlio di Alba Parietti è stato tra le rivelazioni di questa edizione e per la prima volta è pronto a raccontarsi proprio con la mamma Alba.

E ancora Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia pronti a raccontare la loro “famiglia”. Infine ospite anche Stash dei The Kolors che pochi giorni fa è diventato papà per la prima volta. Il cantante, vincitore di Amici, ha accettato l’invito di Silvia Toffanin per raccontare con la compagna Giulia Belmonte la felicità di essere diventati genitori.