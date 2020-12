Stash dei The Kolors è diventato papà: l’annuncio su Instagram con tanto di foto con la compagna Giulia Belmonte ha fatto letteralmente impazzire i fan!

Stash papà: “ È appena nata Grace, la cosa più bella del mondo”

Stash dei The Kolors e la fidanzata Giulia Belmonte sono diventati papà e mamma. E’ nata la piccola Grace e l’annuncio è arrivato tramite i social. A rivelarlo è stato proprio il cantante campano che ha pubblicato una Instagram Stories scrivendo: “È nata Grace…Ed è la cosa più bella del mondo”. Una gioia immensa per entrambi che diventano genitori per la prima volta a distanza di pochi mesi dal loro primo incontro. Un amore travolgente e passionale quello tra l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi e la modella e web influencer.

Antonio Fiordispino, il vero nome di Stash, e Giulia sono felicemente innamorati da circa un anno. Una storia vissuta nella discrezione e ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo se non fosse per la scelta di Stash di comunicare in diretta tv, durante la sua esperienza ad Amici Speciali, della gravidanza della sua compagna. Una notizia che spinse il leader dei The Kolors a rinunciare anche alla finale dell’edizione speciale del talent show di Canale 5.

Stash, l’annuncio su Instagram: “E’ nata mia figlia”

La nascita della prima figlia è una gioia immensa per Stash dei The Kolors che su Instagram ha postato una tenerissima foto con la compagna Giulia Belmonte:

È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!

Che dire: la nascita di un figlio ti cambia la vita e noi non possiamo che fare tantissimi auguri a Stash e alla compagna Giulia Belmonte!