Ricca di emozioni è la nuova puntata di Verissimo, che ha visto ospite in studio Deddy. Reduce dalla finale di Amici 20 e dal secondo posto nella classifica album FIMI con Il cielo contromano, il 18enne si è concesso al talk di Silvia Toffanin per un’intervista esclusiva, in cui ha parlato del suo sogno di fare musica vissuto nella scuola di Maria De Filippi, senza risparmiarsi sulla lovestory avviata con Rosa Di Grazia nel percorso tv, l’emozione di stringere il suo nuovo album e molto altro, per poi ricevere un videomessaggio esclusivo da Fabrizio Moro.

Deddy ospite a Verissimo

In una mise casual e sexy Deddy si è presentato per la prima volta nello studio tv di Verissimo, per un’intervista esclusiva post-Amici 20. Dopo aver conseguito un posto alla finale del talent di Maria De Filippi, con tanto di scherzo della conduttrice che prima di comunicargli l’accesso in finale gli ha fatto credere che fosse eliminato in semifinale, il 18enne ha risposto alle domande di Silvia Toffanin. Si è quindi raccontato in toto, tra successo, sogni, musica e amore, senza risparmiarsi una performance di 0 passi, il secondo singolo che ha ottenuto di recente un disco d’oro dopo Il cielo contromano, estratti entrambi dal suo nuovo album Il cielo contromano.

“Inimmaginabile, è strano, mi sto ambientando nell’ambiente musicale… sto facendo l’instore a parte che mi dicono ‘sei bellissimo’ dicono che sono un esempio perché ho creduto nel mio sogno”, esordisce il 18enne incalzato sul successo che sta toccando con mano dopo Amici 20. Poi passa a parlare della sua famiglia: “Tutti felici e fieri di me e penso che devono essere fieri anche per come mi abbiano cresciuto”. Nonostante la timidezza, Deddy è conscio che sta riuscendo a realizzare il suo sogno grazie al percorso intrapreso ad Amici 20, cosa che a tratti gli fa paura.

Ma ecco che tutti vogliono sapere cosa ne sia stato di Rosa Di Grazia, la ballerina che il cantante ha amato nella celebre scuola. Per lei, a Verissimo, Deddy spende parole d’affetto, ma senza usare paroloni d’amore: “Mi ha reso il percorso più bello e leggero, in casetta avevo il suo appoggio e ci siamo aiutati tanto a vicenda”.

Il videomessaggio di Fabrizio Moro

Infine, per Deddy arriva un videomessaggio da parte di Fabrizio Moro, che si complimenta con lui il successo ottenuto studiando da autodidatta sin da piccolo, negli anni in cui lavorava da barbiere, non potendosi permettere le lezioni private di musica: “Ti faccio i miei sinceri complimenti, sei bravo, e spero che tu sia forte per sorreggere le prove che verranno. Speriamo di incontrarci presto”.