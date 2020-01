Dopo le festività natalizie, Verissimo e Silvia Toffanin tornano su Canale 5. Il rotocalco televisivo campione d’ascolti della fascia pomeridiana di Canale 5 è pronto a regalare nuove imperdibili interviste a personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda, sabato 11 gennaio 2020.

Verissimo, Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto sposi

Sabato 11 gennaio 2020 alle ore 16.00 ritorna l’appuntamento con “Verissimo“, il talk-show di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Per il ritorno dopo la pausa natalizia, la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha in serbo delle interviste davvero imperdibili.

Ospiti in studio, infatti, ci saranno Giorgia Palmas e Filippo Magnini a poche settimane dall’annuncio delle nozze. La ex velina di Striscia La Notizia e il campione di nuoto, infatti, hanno annunciato tramite i social network di essere pronti per il matrimonio. Con una foto postata su Instagram, infatti, l’ex di Federica Pellegrini ha scritto: “She sai…YES” ossi “Ha detto..Sì”. Un chiarissimo riferimento alla proposta di matrimonio ben accettata dalla ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

Verissimo, interviste a Barbara D’Urso e Katia Ricciarelli

Non solo, durante la prima puntata del 2020 di Verissimo, Silvia Toffanin ha in studio come ospite anche Barbara d’Urso. La Wonder Woman di Cologno Monzese è pronta a raccontarsi in un’intervista che si preannuncia davvero imperdibile.

Ma non finisce qui, visto che la Toffanin è pronta ad accogliere in studio anche Katia Ricciarelli, la cantante lirica che potrebbe rivelare nuovi dettagli sulla fine del matrimonio con Pippo Baudo. In studio anche Michela Quattrociocche con il marito – calciatore Alberto Aquilani.

Recentemente l’attrice ha dichiarato a La gazzetta dello sport: “per amore ho mollato tutto, ora torno al cinema, sogno un film con Verdone. Il calcio mi annoia, amo lo snow e il golf: ho portato Alberto sul green, è fortissimo”.

Infine ospite anche Pierfrancesco Favino nelle sale con il film “Hammamet” dedicato a Bettino Craxi.