Silvia Toffanin torna su Canale 5 con il doppio appuntamento di Verissimo. Scopriamo in anteprima tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 24 e domenica 25 settembre 2022.

Verissimo, ospiti di sabato 24 settembre 2022

Sabato 24 settembre 2022 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show di successo condotto da Silvia Toffanin e confermato anche quest’anno nel suo duplice appuntamento settimane. Format vincente non si cambia con interviste e racconti di storie emotivamente coinvolgenti ed emozionati. Ospiti di sabato 24 settembre il duo comico Pio e Amedeo alla vigila del loro ritorno in tv con la nuova stagione di “Emigratis”. Non solo, in studio anche i neo sposi Marcell Jacobs e Nicole Daza. Il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020 e la moglie racconteranno le emozioni del loro matrimonio.

E ancora: ospite l’attrice Rosalinda Cannavò, la storia di Eva Robin’s e la grinta della cantautrice Irene Grandi.

Verissimo, ospiti di domenica 25 settembre 2022

Verissimo torna anche domenica 25 settembre 2022 con la seconda puntata della settimana. Silvia Toffanin in studio è pronta ad accogliere Sylvester Stallone, una delle star più amate di Hollywood. Conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Rocky, Stallone è una celebrities entrato di diritto nella storia del cinema mondiale. Non solo, ospiti anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta a pochi giorni dal giorno del matrimonio. Per la prima volta la campionessa di nuoto e il suo allenatore parleranno del giorno più bello della loro vita con immagini inediti.

E ancora: Luca Argentero e Alessandro Siani, la nuova coppia di conduttori di “Striscia La Notizia” in partenza da lunedì 27 settembre su Canale 5. Ospiti anche Al Bano e Iva Zanicchi per la prima volta insieme. Infine Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi, a pochi giorni dalla morte del papà.