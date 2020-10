Verissimo, il rotocalco televisivo condotto con grande successo da Silvia Toffanin torna con una nuova imperdibile puntata nel pomeriggio di Canale 5. Dopo l’intervista della scorsa puntata a Gabriel Garko che ha parlato per la prima volta della sua omosessualità, questa settimana c’è un’altra esclusiva: l’intervista a Can Yaman di “Daydreamer“. Ecco tutti gli ospiti della puntata in onda sabato 10 ottobre 2020.

Verissimo 2020, Can Yaman tra gli ospiti di sabato 10 ottobre

Sabato 10 ottobre 2020 dalle ore 16.00 appuntamento con Verissimo, il talk-show del sabato pomeriggio di Canale 5. Silvia Toffanin questa settimana incontra uno degli attori più amati e seguiti degli ultimi anni. Si tratta di Can Yaman, l’attore turco di “Daydream – Le Ali del sogno” che per la prima volta in assoluto si racconterà nel salotto di Canale 5.

L’attesa è finita: finalmente le tantissime fan italiane dell’attore turco, considerato un sex symbol in tutta Europa, potranno ammirarlo e ascoltarlo in una esclusiva intervista ai microfoni di Verissimo. E’ la prima volta che l’attore turco si racconta nel rotocalco di punta di Canale 5.

Verissimo anticipazioni, da Lorella Cuccarini a Michele Morrone

Ma non finisce qui, visto che durante la puntata di sabato 10 ottobre 2020 Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio anche Lorella Cuccarini. “La più amata dagli italiani” è pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e professionale: dall’esclusione a “La vita in diretta” alle continue litigate a distanza con la ex “nemicamica” Heather Parisi.

Non solo, ospiti di questa puntata anche l’amatissimo “zio” Gerry Scotti, l’attore e conduttore Ezio Greggio che ritorna nelle sale cinematografiche con “Lockdown all’italiana”, il nuovo film di Enrico Vanzina. E ancora: in studio anche Cristina Marino, la neo mamma e compagna di Luca Argentero e infine l’attore Michele Morrone.