Verissimo torna su Canale 5 con una nuova stagione e il consueto doppio appuntamento del weekend. Silvia Toffanin riapre le porte del suo salotto televisivo sabato 19 e domenica 20 settembre 2026, alle ore 16.30, con interviste, racconti e ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e dell’attualità.

Il primo weekend parte con un parterre particolarmente ricco: tra i protagonisti annunciati ci sono Riccardo Scamarcio, Ilary Blasi, Chanel Totti, Emanuele Filiberto e Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni.

Verissimo, gli ospiti di sabato 19 settembre 2026

Nella puntata di sabato 19 settembre, Silvia Toffanin accoglierà Riccardo Scamarcio, reduce dal riconoscimento come migliore attore nella sezione Orizzonti dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia per il film I figli della scimmia.

Grande attesa anche per Fabio Maria Damato, che per la prima volta in televisione racconterà la propria versione sulla vicenda legata al cosiddetto “Pandoro Gate”. L’ex collaboratore di Chiara Ferragni parlerà anche della fine del loro rapporto professionale e personale, spiegando di aver scelto finora la discrezione ma di sentire ora la necessità di raccontare la sua storia.

Damato affronterà inoltre il periodo vissuto dopo l’esplosione mediatica della vicenda e il rapporto con Fedez, oltre a tornare su alcune delle iniziative più discusse legate al passato professionale con Ferragni.

Chanel Totti per la prima volta in televisione a Verissimo

Tra i momenti più attesi della puntata di sabato ci sarà anche la prima intervista televisiva di Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi.

A Silvia Toffanin, Chanel racconterà come ha vissuto la separazione dei genitori e l’attenzione mediatica che negli anni ha circondato la sua famiglia. Parlerà anche del matrimonio della madre Ilary Blasi con Bastian Müller e delle difficoltà provate da bambina nel sentirsi spesso osservata per il cognome che porta.

Nel corso dell’intervista ci sarà spazio anche per uno sguardo al futuro e per il forte legame con la madre. Completano gli ospiti del sabato Mauro Corona, in occasione dell’uscita del libro Felice, e Sabrina Soussi, tra le protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island.

Verissimo, gli ospiti di domenica 20 settembre

La nuova stagione proseguirà domenica 20 settembre, sempre alle 16.30 su Canale 5. Al centro della puntata ci sarà Ilary Blasi, che racconterà le emozioni legate al matrimonio con Bastian Müller e alla nuova fase della sua vita. In studio con lei anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, opinioniste di Grande Fratello Vip.

Spazio poi a Emanuele Filiberto, protagonista di un’intervista personale, e ad Alessandra Mussolini, pronta al debutto come opinionista nella nuova edizione di Uomini e Donne. Tra gli ospiti anche la campionessa di tuffi Chiara Pellacani, reduce dai cinque ori conquistati agli Europei di Parigi 2026.