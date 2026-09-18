Cosa attender i tantissimi fans de La Promessa? Nelle prossime puntate presto in onda su Rete 4, assisteremo a un momento cruciale nella vita di Curro. Dopo aver salvato Angela Figueroa in extremis da un gesto tremendo, il valletto diventerà iperprotetttivo nei confronti dell’amata, arrivando quasi alla pazzia. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme le news che arrivano dagli spoiler spagnoli.

La Promessa, trame spagnole: Curro salva Angela in extremis

Il giorno fissato per le nozze tra Angela Figueroa e il capitano Lorenzo De La Mata, Curro riceve uno strano biglietto dalla ragazza. Dopo aver intuito le sue intenzioni, il giovane si precipita nella sua camera e la trova ormai priva di sensi, con un flacone di medicinali vuoto al suo fianco.

Resosi conto che Angela ha ingerito una grande quantità di pasticche, riesce a intervenire e salvarla in extremis. Dopo averle fatto vomitare il medicinale, Curro la prende e la porta in una baita in montagna, dove rimane al suo fianco giorno e notte. Leocadia e Lorenzo provano a fermarlo, ma lui a quel punto teme per la vita della donna che ama e ha paura che – rimanendo a La Promessa – Angela possa andare incontro a un destino simile a quello di sua sorella Jana.

Curro è iperprotettivo nei confronti di Angela: news La Promessa

Una volta raggiunto il casolare, il ragazzo impedisce a chiunque di avvicinarsi. Non solo cerca di tenere lontano Lorenzo, perché è ben consapevole della sua pericolosità, ma finisce per avere reazioni eccessive anche quando a tentare di avvicinarsi sono suo padre Alonso e Pia Adarre, ovvero la donna che il ragazzo ha sempre considerato come una madre.

Consapevole del fatto che Lorenzo non ha affatto rinunciato all’idea di sposare Angela, tant’è che ha informato i parenti e gli amici che il matrimonio è solo rimandato a causa di un problema di salute della ragazza, Curro impugna il fucile ogni qualvolta qualcuno tenta di avvicinarsi.

Il suo comportamento finisce però per impaurire la stessa Angela, che nel frattempo ha iniziato a riprendersi. La ragazza gli fa notare che non potranno vivere sempre lì, lontano da tutto e da tutti.

Manuel riesce a far ragionare Curro, spoiler spagnoli La Promessa

Niente sembra riuscire a far desistere il giovane, neppure le parole di Angela. Ad un certo punto però, è Manuel a decidere dei sfidare apertamente il fratello. Il marchesino avanza fino a raggiungere la porta della baita, nonostante l’altro gli punti contro il fucile.

Manuel si espone a un grande rischio, basandosi solo sul suo intuito che sembra suggerirgli che Curro non gli sparerebbe mai. Fortunatamente è proprio l’intuito ad avere ragione, e quando Manuel raggiunge il fratello, quest’ultimo getta a terra l’arma e gli butta le braccia al collo. Dopo essere scoppiato in un pianto liberatorio, Curro gli chiede scusa per come si è comportato.

Manuel riesce così a entrare nella baita, e a scambiare qualche parola con Angela. Curro però – nonostante le concessioni fatte al fratello – rimane fermo nbella sua decisione: lui e Angela non torneranno mai a La Promessa!