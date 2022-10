Torna il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 8 e domenica 9 ottobre su Canale 5.

Verissimo, ospiti di sabato 8 ottobre 2022

Sabato 8 ottobre 2022 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con Verissimo, il programma di successo di Silvia Toffanin. Anche questa settimana in studio tantissimi personaggi pronti a raccontarsi a cuore aperto in interviste mai scontate e banali. Ma iniziamo dagli ospiti: la prima è Francesca Chillemi. La ex Miss Italia, oggi attrice di successo, è protagonista della serie campione d’ascolti “Viola come il mare”. Un grande debutto per la fiction italiana che ha segnato il ritorno sul set dell’attore sex symbol Can Yaman. Accanto alla Chillemi in studio anche la giovanissima attrice Chiara Tron che nella serie presta il volto al personaggio di Tamara.

Spazio poi a Vera Gemma. La figlia di Giuliano Gemma si racconta a cuore aperto dopo il trionfo alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia dove ha ricevuto il premio come miglior attrice nella sezione “Orizzonti”. Un riconoscimento che ha dedicato agli uomini della sua vita: il papà Giuliano Gemma e il figlio. E ancora ospite Rocco Hunt che quest’estate ha fatto cantare e ballare tutti con “Caramello” con Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Infine ospiti Adriana Volpe e il racconto di vita di Sarah Maestri che, dopo una lunghissima battaglia, è riuscita ad adottare Alesia.

Verissimo, ospiti di domenica 9 ottobre 2022

Anche domenica 9 ottobre, sempre dalle ore 16.30, va in onda Verissimo con la seconda puntata della settimana. Silvia Toffanin ricorderà in studio l’attore e comico Bruno Arena recentemente scomparso. In studio per ricordarlo ci saranno: Max Cavallari, suo compagno storico nei ‘Fichi d’india’, insieme alla moglie di Bruno Rosy e al figlio Gianluca.

Ospiti anche: Paolo Bonolis che presenterà il suo nuovo libro dal titolo “Notte fonda” e Piera Maggio. La mamma di Denise Pipitone, la ragazza scomparsa il 1 settembre del 2004 Mazara del Vallo, ha scritto un libro dal titolo “Denise – Per te, con tutte le mie forze”. Infine in studio Rita Rusic con il fidanzato Cristiano.