Questa sera durante la quinta puntata di Tale e Quale Show 2024, programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai Uno, Verdiana imita il cantane Mariah Carey. Verdiana si è esibita rigorosamente dal vivo sulle note di una della più celebre canzone della cantante.

Tra i concorrenti di questa edizione del programma di Raiuno condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai Uno, e che si sono esibiti questa sera, c’è da notare l’esibizione, ancora una volta sorprendente, di Verdiana, che ha affrontato la sfida per nulla facile di imitare la cantante Mariah Carey.

Durante la quinta puntata di Tale e Quale Show 2024, andata in onda oggi, venerdì 18 ottobre 2024, Verdiana si è esibita cantanti rigorosamente dal vivo in una straordinaria interpretazione di Mariah Carey, regalando al pubblico un momento di puro e vero talento. La concorrente ha saputo catturare non solo l’aspetto vocale, riproducendo perfettamente le note più alte della celebre diva della musica internazionale, ma anche la presenza scenica iconica della Carey. La performance ha ricevuto ampi consensi da parte del pubblico presente in studio. Panariello fa una critica negativa (che è quasi una notizia): “Ascoltando il timbro, io non ho trovato molta somiglianza“. Anche Alessia Marcuzzi negativa: “Stasera, rispetto alle altre volte, era meno vicina a Mariah“. Malgioglio: “Mi aspettavo molto di più, ma ti faccio i complimenti perché hai un’intonazione pazzesca“.

Tale e Quale Show 2024: i concorrenti del programma di Rai1

Ricordiamo che tutti i concorrenti settimana dopo settimana cantano come sempre rigorosamente dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

I protagonisti in gara in questa edizione di Tale e Quale Show 2024 sono: Justin Mattera, Roberto Ciufoli, Amelia Villano, Kelly Joyce, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani e Massimo Bagnato. Nell’arco del loro percorso all’interno del format di Rai Uno, i protagonisti sono seguiti dagli ormai storici tutor dello show: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, e la “actor coach” Emanuela Aureli.