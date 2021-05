Vera Gemma è arrivata all’Isola dei Famosi” come una vera combattente. La sua irresistibile autoironia e i suoi modi di fare diretti hanno conquistato il pubblico tanto da essere diventata una delle protagoniste più amate di questa edizione. Vera si è raccontata in un’intervista esclusiva ai microfoni di SuperGuida TV. Oltre a tracciare un bilancio di questa esperienza, ha voluto fare subito una precisazione su una frase mal interpretata. Ha poi commentato l’indiscrezione su un presunto flirt in corso tra Valentina Persia e Awed.

E’ rimasta delusa dal comportamento di Roberto Ciufoli tanto che ha confidato di aver pianto dopo che lui le aveva detto di valere meno di zero. Su Miryea Stabile, Vera Gemma ha le idee chiare. Non parla di strategia ma di ingenuità. Qualche settimana fa, Ilary Blasi aveva ipotizzato una partecipazione del suo compagno Jedà al Grande Fratello Vip. A tal proposito, Vera ha rivelato che le piacerebbe vederlo in azione in un reality. Su un possibile salto da concorrente a opinionista ha rivelato poi di sentirsi adatta. Vera vuole però tornare a fare l’attrice tanto che la sua prossima sfida, ci rivela, sarà vincere un premio come miglior attrice in un Festival cinematografico.

Vera Gemma, intervista esclusiva alla concorrente dell’isola dei famosi 2021

Vera, riavvolgiamo il nastro di questa avventura. Cosa ti porti dietro di questa esperienza e cosa invece vuoi buttarti alle spalle?

Di questa esperienza mi porterò dietro il rapporto con la natura. Svegliarsi all’alba e aspettare che sorga il sole per lavarsi nell’acqua di mare è uno dei ricordi più belli che ho. E’ stata un’esperienza intensa che ripeterei mille volte e non solo per quello che mi ha dato a livello di popolarità e di affetto del pubblico. Non rinnego nulla di quello che ho fatto. Sapevo che non sarei andata a fare una gita scolastica in cui tutti si vogliono bene e vanno d’accordo.

A proposito della tua eliminazione hai dichiarato che gli autori erano in qualche modo disperati. Cosa invece il pubblico non ha capito di te? Ti saresti aspettata quel verdetto?

Voglio chiarire una cosa. Non ho mai detto che gli autori mi hanno aiutato. Ho solo detto che mi era stata offerta la possibilità di andare su un’altra isola e per questo sono a loro riconoscente. Non ho ricevuto un trattamento di favore. Mi sono scontrata all’eliminazione una volta con Awed che ha molti followers e un’altra volta con Fariba che ha potuto contare sull’appoggio della figlia Giulia Salemi. Lo dico ovviamente senza polemica perché anche io da figlia mi sarei comportata allo stesso modo. Sicuramente il pubblico non ha apprezzato molte cose di me. Non sono un personaggio nazional popolare ma anzi tendo ad essere divisiva. Io non voglio essere amata da tutti ma scelta da chi mi somiglia.

E sull’Isola hai trovato qualcuna che era simile a te?

Elisa Isoardi. Pur essendo molto diversa da me, è stata la persona a cui mi sono sentita più vicina in assoluto. E’ una donna molto forte che ha dovuto sopportare dei pregiudizi solo per il fatto di essere stata la compagna di Matteo Salvini. Elisa ha dimostrato negli anni di essere una brava professionista nonostante molti le dessero della raccomandata. Anche sull’Isola si è sempre data da fare. Lei mi ha amata per quello che sono e io ho fatto altrettanto. Abbiamo imparato a rispettarci e a volerci bene nelle nostre diversità.

Parlando dei naufraghi, in queste ore si sta parlando di un flirt in corso tra Valentina Persia e Awed. Come commenti questa coppia?

A Valentina gli piacerebbe (ride). Non c’è nessun flirt secondo me tra di loro. Conosco benissimo Awed e so con certezza che Valentina non è il suo tipo. Lui instaura dei rapporti di amicizia belli e profondi. Con alcune scherza, gioca, ma di certo non cerca un flirt all’Isola dei Famosi.

Roberto Ciufoli è stato il naufrago che più ti ha delusa. Cosa ti ha maggiormente infastidita?

Roberto mi ha detto che valevo meno di zero. Ero arrivata ad un certo punto che qualsiasi cosa facessi era sbagliato. Era diventata una persecuzione. Io provavo a darmi da fare, facendo anche i turni con gli altri, ma più facevo e più avevo l’impressione che loro trovassero sempre in me qualcosa che non andava. Una notte, terminato il turno, dovevo svegliare Gilles Rocca. Hanno fatto una tragedia perché io l’avevo svegliato. Roberto Ciufoli continuava a ripetere che lui mi aveva detto di non svegliarlo quando in realtà non me l’aveva proprio detto. E’ stato diabolico. Roberto non si è mai preoccupato di avvicinarsi a me e di scambiare quattro chiacchiere. Quando mi ha detto che valevo meno di zero mi sono andata a far una passeggiata e mi sono messa a piangere. Ho vissuto quelle sue parole come una violenza.

In queste ore già è scoppiato un diverbio tra Beatrice e Roberto e lei ha asserito che lui vuole fare il professore. Sei d’accordo con lei?

Non mi tornavano i conti su questo perfetto accordo tra loro due. Ero sicura che prima o poi qualcosa sarebbe successo. Beatrice è una ragazza buona, sincera, vera e diretta. Purtroppo ho vissuto con lei solo una settimana ma in quel breve tempo ho instaurato con lei un bellissimo rapporto.

Andrea Cerioli è stato definito il brontolone e quello che si lagnava di più. Ieri Gilles Rocca ha sottolineato come a suo parere lui abbia ricevuto un trattamento di favore da parte degli opinionisti in studio. Anche tu sei della sua stessa idea?

Non sono assolutamente d’accordo. Queste sono le scuse che le persone si inventano quando non sono riusciti ad ottenere ciò che volevano. Gli opinionisti in studio sono liberi di esprimere il loro parere e non sono guidati agli autori. A Tommaso Zorzi non puoi permetterti di dire di esser gentile con Cerioli perché altrimenti si alzerebbe e se e andrebbe. Gilles dovrebbe ammettere che Andrea è risultato più simpatico.

Su Myrea invece? E’ ingenua davvero come vuole far credere o la sua è strategia?

Miryea è ingenua. Lei si sforza di vedere il bello in tutti e si rifiuta di vedere il male. Io una volta le dissi che Valentina le aveva fatto un’imitazione e che prima di partire sul pullman aveva detto, riferendosi a lei, che stava per arrivare una deficiente. Miryea è andata poi da lei a chiederle spiegazioni ma Valentina ha negato. Miryea ha dato poi la colpa a me dicendo che io me l’ero inventato. Ad un certo punto era talmente convinta che io gliel’ho lasciato credere. Miryea non è scema come la vogliono far passare tanto che a volte quando riesce a prendere coraggio è capace di smascherare tutti.

Avresti voluto che vincesse Fariba che però è stata eliminata. Ora come ora chi vorresti sul podio?

Awed. Gli voglio bene in memoria di quelle due settimane di amicizia che abbiamo trascorso sull’Isola. E’ normale che lui si sia dovuto poi amalgamare al gruppo. Si è distaccato da me perché altrimenti sarebbe uscito. Io rappresentavo una nemica per gli altri naufraghi. Al di là della sua strategia di gioco, mi ha sempre rassicurato con gli sguardi.

Ilary Blasi ha ipotizzato un’eventuale partecipazione di Jedà al Grande Fratello Vip. Ti incuriosirebbe vederlo in azione in un reality? Nel caso, che consiglio ti sentiresti di dargli?

Era da tempo che girava questa voce che lui potesse partecipare al Grande Fratello Vip. Io gli darei lo stesso consiglio che gli ho dato quando sapevo che lui sarebbe venuto in studio per me ovvero di essere sempre se stesso senza sgomitare. Credo che sarebbe interessante vederlo in un reality perché ha anche una storia interessante alle spalle. E’ un personaggio che potrebbe riservare delle sorprese. Gli auguro di fare un reality anche da solo. A me non frega nulla. Se partecipasse lui da solo ne sarei felice.

Ormai conosci bene le dinamiche del reality. Il salto da concorrente a opinionista ti alletterebbe?

Molto di più. Credo di meritare di fare l’opinionista in un programma. Dopo aver fatto “Pechino Express” e “L’Isola dei Famosi” sono stanca di mettere alla prova la mia capacità di resistenza. Vorrei far sentire la mia voce e poter far capire che ho una lettura psicologica profonda delle persone. Dalla mia ho anche l’ironia che non guasta. Sarei perfetta come opinionista.

Tra l’altro Antonella Elia ha speso delle bellissime parole nei tuoi confronti dichiarando di aver fatto il tifo per te. In molti per temperamento ti hanno paragonato a lei. Lusingata?

Io adoro Antonella. Abbiamo fatto teatro tanti anni fa insieme. E’ una professionista seria, instancabile. Siamo amiche anche se non ci vediamo spesso. Credo che oltre ad essere sincera e diretta sia molto coraggiosa. Sono stata contenta del fatto che mi abbia sostenuta. Le ho sempre scritto anche quando era opinionista al Grande Fratello Vip. Ben venga il paragone con lei.

Nel percorso del reality sei stata molto sostenuta da Tommaso Zorzi. Cosa pensi delle critiche che lo hanno investito?

Penso che chi lo critica sia invidioso. Tommaso funziona molto in televisione. Sta dimostrando di essere uno showman oltre che un ragazzo intelligente. E’ l’opinionista più brillante del programma. Lo odiano perché è ricco, bello e intelligente. Io sono innamorata di Tommaso anche se so di non avere speranze. Mi vivrò questo amore in silenzio.

Dopo “L’Isola dei Famosi” quale sarà la tua prossima sfida?

Dovevo girare un film ma per la pandemia purtroppo le riprese sono state rinviate. Il film sarà ispirato alla mia vita. Vorrei tornare a fare l’attrice e a cimentarmi nel ruolo di protagonista. La prossima sfida sarà vincere un premio come miglior attrice in un Festival cinematografico.