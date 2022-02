Buon compleanno a Vasco Rossi! Il rocker di Zocca compie 70 anni e per l’occasione ha postato un video sui social scrivendo: Siamo qui… a quota 70!!!Al… 70-esimo piano “spericolato”!!!!!!!”. Proprio così: una vita spericolata si, ma sempre vissuta al massimo!

Vasco Rossi festeggia 70 anni d’età

Nel giorno del suo 70° compleanno, Vasco Rossi fa un bellissimo regalo ai fan. Su Instagram e gli altri social, il cantautore ha pubblicato un video sulle note di “Vita spericolata”, uno dei suoi brani che hanno fatto la storia della musica rock in Italia. Alzi la mano chi non ha mai canticchiato una delle poesie del Komandante, che in 45 anni di onorata carriera, ha scritto 191 canzoni (senza contare i brani donati ad altri interpreti) vendendo la cifra record di 40 milioni di dischi.

La sua musica ha fatto la storia della musica italiana. La sua voce ha dato voce agli ultimi, ma anche a chi non è mai riuscito ad esprimersi trovando nelle sue canzoni un grido a cui unirsi. Vasco è Vasco e non si tocca. Un suo concerto è tra le cose da fare/vedere almeno una volta nella vita, anzi anche più di una. I live, infatti, sono la dimensione perfetta del rocker che, dopo due anni di stop forzato causa pandemia, è pronto a tornare sul palcoscenico più forte di prima.

Vasco Rossi “non vedo l’ora di cantare le mie canzoni e salire sul palco”

“Sto bene, non vedo l’ora di cantare e salire sul palco” ha detto il Blasco che festeggia 70 anni nel segno della musica. “Devo tutto alla musica che non fa distinzioni di sorta. Non è il passare del tempo che conta, ma come lo usi” scrive il poeta regalando, anche nel giorno del suo compleanno, un messaggio profondo condiviso dai fan e dal pubblico.

Buon compleanno Vasco, monumento vivente della musica rock in Italia.

A seguire il video pubblicato su Instagram e social in occasione del suo 70esimo compleanno!