Sarà una sera di San Silvestro particolare quella che attende i tantissimi fans di Un Posto al Sole che, come di consueto, si collegheranno alla terza rete Rai per seguire le vicende di Palazzo Palladini. La serie tv di Rai Tre infatti, oggi 31 dicembre non andrà in onda. Perché e quando tornerà in TV?

Un Posto al Sole sospesa: salta l’appuntamento del 31 dicembre su Rai 3

La soap partenopea stasera non va in onda. Come ogni anno, la sera del 31 dicembre è dedicata al messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, che sarà trasmesso a reti unificate dalle 20:30 alle 21:00.

La variazione di palinsesto Rai per consentire la messa in onda dell’evento, ha quindi portato alla cancellazione Upas nella programmazione di Rai Tre. I fans delle vicende di Palazzo Palladini però, non hanno niente da temere, visto che la soap tornerà molto presto a tenerci compagnia, e con una sorpresa speciale.

Un posto al Sole: quando torna su Rai Tre?

Come anticipato, quello di stasera sarà uno stop temporaneo, legato all’esigenza di mandare in onda il messaggio del Presidente. La serie Tv tornerà a occupare il consueto slot orario già domani, venerdì 1° gennaio 2026.

Come tutti gli appassionati di Un Posto al Sole sanno, la serie tv di RaiTre è solita recuperare tutti gli episodi che (per qualsiasi ragione) non vanno in onda regolarmente. E stavolta dovranno attendere davvero poco per vedere la puntata “saltata“, visto che per Capodanno è previsto un doppio appuntamento Upas.

Le vicende di Palazzo Palladini prenderanno il via alle 20:35 e ci terranno compagnia fino alle 21:30.

Cosa accadrà nelle prime puntate del 2026?

Quello di domani è un doppio appuntamento che vi consigliamo di non perdere, e che vedrà alcuni abitanti di Palazzo Palladini fare i conti con degli imprevisti, che faranno saltare i loro programmi per San Silvestro.

A seguire vedremo una inconsapevole Bice trascinata da Mariella in un piano (azzardato) che quest’ultima ha messo in atto per recuperare il denaro che le ha sottratto Troncone. Purtroppo però, niente andrà come previsto.

Come avrete capito già da questi primi episodi 2026 Upas, la serie tv di Rai 3 si prepara a tenerci ancora a lungo con il fiato sospeso. Se volete rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Un Posto al Sole, continuate a seguirci.