Vanina 2 – Un vicequestore a Catania torna con una seconda stagione in prima serata su Canale 5. Giusy Buscemi torna a vestire i panni del vicequestore alla mobile di Catania in un nuovo imperdibile capitolo. Scopriamo la data di inizio, quante puntate, cast e trama.

Vanina 2 stagione: la trama e quante puntate su Canale 5

Al via da stasera, mercoledì 4 marzo 2026, in prima serata su Canale 5 la seconda stagione di Vanina 2 – Un vicequestore a Catania, la serie tv con protagonista Giusy Buscemi. La serie, composta da otto episodi suddivisi in quattro prime serate su Canale 5, vede il vicequestore alla mobile di Catania Vanina Guarrasi ancora alle prese con i fantasmi del passato.

Intanto il magistrato Paolo Malfitano è pronto a lasciare l’Antimafia di Palermo con lei, ma solo dopo aver arrestato Salvatore Fratta, l’ultimo degli assassini di suo padre ancora a piede libero. Sembra che sia stato proprio il latitante a lasciare in casa di Vanina una pallottola, un chiaro segnale di minaccia che ha spinto tutti gli altri ispettori a riunirsi come uno scudo a difesa di Vanina.

Non solo, Vanina deve anche aiutare l’amica avvocata Giuli De Rosa a tenere un segreto e proteggere l’amico medico legale Adriano Calì da una verità che potrebbe mandarlo in pezzi. Infine il ritorno di Manfredi Monterreale, un medico che farà ingelosire Paolo. Naturalmente non mancheranno nuove intricate indagini da seguire.

Vanina 2 stagione, il cast della serie tv su Canale 5

Nel cast della seconda stagione di Vanina 2 – Un vicequestore a Catania ritroviamo Giusy Buscemi nel ruolo della protagonista principale con la partecipazione di Giorgio Marchesi. Ma non solo, nel cast ci sono anche:

Claudio Castrogiovanni (Carmelo Spanò)

Corrado Fortuna (dottor Manfredi Monterreale)

Dajana Roncione (Giuli De Rosa)

Orlando Cinque (Tito Macchia)

Danilo Arena (Salvatore Lo Faro)

Paola Giannini (Marta Bonazzoli)

Giulio Della Monica (Domenico Nunnari)

Alessandro Lui (Adriano Calì)

Maurizio Marchetti (commissario Biagio Patanè)

La fiction, prodotta da Palomar (a Mediawan company) per RTI e diretta da Davide Marengo e Riccardo Mosca è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia editi da Giulio Einaudi editore e scritta da Leonardo Marini con Debora Alessi (pt. 2) e Carlotta Massimi (pt. 3) e con la collaborazione di Cristina Cassar Scalia.

L’appuntamento con Vanina 2 stagione è il mercoledì in prime time su Canale 5.