Ci sarà Vanina 2 – Un vicequestore a Catania, la fiction con Giusy Buscemi? Tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, mercoledì 17 aprile 2024 è andata in onda l’ultima puntata che ha lasciato un finale ricco di interrogativi. Scopriamo insieme se è in programma una seconda stagione.

Vanina 2, una seconda stagione è probabile: il motivo

Dopo quattro puntate, si è conclusa la prima stagione di Vanina. La nuova fiction, in onda in prima serata su Canale 5, racconta la storia di Vanina Guarrasi (interpretata da Giusy Buscemi) e della sua squadra. Buoni gli ascolti che hanno visto la serie vincere la serata battendo il nuovo show di Chiara Francini su Rai1 e la Pupa e il Secchione su Italia 1.

L’ultima puntata andata in onda mercoledì 17 aprile ha tenuto incollati davanti allo schermo 2.676.000 di telespettatori con uno share del 16,94%, numeri che potrebbero spingere Mediaset a rinnovare la fiction. I romanzi che vedono come protagonista Vanina Guarrasi sono infatti otto e abbiamo visto in tv solo la trasposizione dei primi quattro. Il nono uscirà a giugno e s’intitolerà “Il castagno dei cento cavalli”. C’è quindi ancora del materiale a cui attingere per una seconda stagione della serie che piace al pubblico e puntata dopo puntata ha fatto registrare un incremento dei suoi fan.

Come è finita la prima stagione

Inoltre il finale aperto, con misteri da risolvere e decisioni da prendere, lascia intendere che una seconda stagione si farà. L’agente Lo Faro viene riammesso nella squadra di Vanina Guarrasi che intanto fa pace con l’amica Giuli. Il giudice Paolo (l’attore Giorgio Marchesi) comunica al vicequestore che all’interno della sua squadra c’è una talpa e decide di trasferirsi a Catania per continuare la loro relazione. Vanina bacia l’uomo ma poco dopo, tornata a casa, incontra Manfredi che confessa di essersi innamorato di lei.

Intanto qualcuno si è introdotto a casa di Vanina: un proiettile è stato lasciato davanti la foto di suo padre come avvertimento. Come spiegato dalla donna: “Un vecchio conto che devo finire di regolare. Io sono pronta“.