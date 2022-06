Vanessa Incontrada sei bellissima. Con un coro unanime di voci, la città di Napoli ha accolto l’attrice e conduttrice italo-spagnola ospite della grande festa di Gigi D’Alessio per i suoi 30 anni di carriera tenutasi nella magica Piazza Plebiscito.

Napoli dedica “Sei bellissima” a Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada ha conquistato la città di Napoli. L’attrice e conduttrice è stata tra gli ospiti del programma – evento “Gigi D’Alessio Uno come te – 30 anni di carriera” trasmesso da Piazza Plebiscito su Rai1. La Incontrada è arrivata sul palcoscenico pronunciando le parole di una poesia di Elena Oshiro accompagnata da un coro di voci che le cantavano “Sei bellissima” di Loredana Bertè.

“Ciao Napoli, credo in te, amico e nel tuo sorriso, finestra aperta nel tuo essere. Credo nel tuo sguardo, specchio della tua onestà. Nella tua mano, sempre tesa per dare e nel tuo abbraccio, accoglienza sincera del tuo cuore. Credo nella tua parola, espressione di quel che ami e speri. Credo in te, amico, così, semplicemente, nell’eloquenza del silenzio”.

La voce di Vanessa è stata più volte interrotta dal pubblico napoletano che ha voluto omaggiarla cantandole “Sei bellissima”. Un coro unanime che risuona forte e chiaro contro i recenti attacchi di bodyshaming subiti ancora una volta dall’attrice sui social network. Poco dopo sul palco è arrivato anche Gigi D’Alessio legato da una profonda amicizia alla conduttrice con cui ha presentato lo show “20 anni che siamo italiani”.

Gigi D’Alessio ha voluto omaggiarla con un piatto di mozzarelle di bufala, una delle specialità campane più famose al mondo. Un assaggio a cui la Incontrada non ha saputo resistere alla faccia degli invidiosi che da tempo le puntano il dito contro per la sua fisicità.

Vanessa Incontrada ingrassata: scoppia il body shaming contro l’attrice

Le “rotondità” di Vanessa Incontrada sono state diverse volte oggetto di gossip, ma anche di attacchi di bodyshaming. Negli ultimi giorni ad accendere ancora una volta i riflettori sulla fisicità della conduttrice – attrice è stata una foto in costume pubblicata su un noto settimanale di gossip.

Lo scatto se da un lato non le rende giustizia è stato motivo di attacchi alla conduttrice da parte dei soliti leoni di tastiera. La Incontrada oramai non ci resta più male, anzi mentre scoppiava la polemica ha postato una foto sui social intenta ad allenarsi in palestra scrivendo: “ma come l’Incontrada si allena? Siamo pazzi”. Una replica ironica da parte della conduttrice che è stata letteralmente travolta dall’affetto e dal calore del pubblico napoletano. L’ennesima conferma che c’è ancora speranza nel genere umano.