Prima del debutto della fiction Fosca Innocenti su Canale 5, Vanessa Incontrada a Verissimo ha parlato della serie tv Mediaset, in onda da venerdì prossimo. L’attrice, oltre a ripercorrere la sua carriera, ha svelato cosa pensa di avere in comune con il suo personaggio che, come lei, vive in un piccolo paese a misura d’uomo e non in una grande metropoli, all’interno della Toscana, e che per sentirsi al sicuro ha bisogno di essere circondata dai suoi affetti. La Incontrada ha parlato del rapporto con suo figlio. Nessuna menzione è stata fatta al compagno. Secondo gli esperti di gossip i due starebbero vivendo una profonda crisi. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.