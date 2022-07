Nella nuova stagione del Paradiso delle Signore si ritroverà a lavorare fianco a fianco con Vittorio Conti. Adelaide di Sant’Erasmo è diventata la nuova comproprietaria del magazzino ma la sua presenza minerà l’equilibrio del Paradiso. Dopo che Umberto Guarnieri ha dichiarato il suo amore a Flora, Adelaide si mostrerà combattiva e farà di tutto per far licenziare la stilista che ha usurpato il suo posto nel cuore del banchiere. Ci saranno delle alleanze inaspettate come quella con Marcello Barbieri pronto a riconquistare la sua amata Ludovica. Le solitudini di Adelaide e Marcello si incroceranno e ci saranno dei colpi di scena.

Nell’intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Vanessa Gravina ha fornito delle gustose anticipazioni sul suo personaggio. Vanessa Gravina ha parlato poi di una guerra cruenta all’interno del Paradiso tra il suo personaggio e quello di Flora. Nella scorsa stagione, Adelaide di Sant’Erasmo aveva messo i bastoni tra le ruote a Marcello Barbieri per via del suo rapporto con Ludovica. La donna aveva tentato di allontanare i due ma a quanto pare le cose cambieranno: “Nascerà una grande alleanza con Marcello che è l’abbandonato affettivo della serie. E’ un personaggio che ha subito lo scotto di una ferita sentimentale e che da questo punto di vista ha molto in comune con Adelaide profondamente delusa da Umberto Guarnieri. Questa alleanza avrà risvolti inaspettati che andranno a buon fine”. Vanessa Gravina sarà la protagonista assoluta di questa nuova stagione del Paradiso delle Signore. Il personaggio di Adelaide diventerà più centrale nella trama della soap. I fan si stanno sfregando già le mani per sapere cosa combinerà Adelaide.

Vanessa Gravina, l’intervista

Vanessa, abbiamo lasciato Adelaide comproprietaria del grande magazzino assieme a Vittorio Conti. Cosa succederà?

Ne vedremo delle belle. La contessa porterà un po’ di inferno al Paradiso delle Signore. Adelaide è una donna ferita che cercherà vendetta ma anche in questa stagione non mancherà l’ironia che l’ha sempre contraddistinta.

Che rapporto ha Vanessa con la vendetta? Qual è il suo rapporto con questo sentimento?

Umberto Guarnieri è andato giù pesante con la Contessa Adelaide anche se le cose non avvengono mai per caso. Adelaide è una donna sola, che ha dato il suo amore ad un uomo che dall’oggi al domani l’ha congedata così senza infamia e senza lode. In questa nuova stagione, ci sarà una guerra cruenta in cui Adelaide farà di tutto per far fuori Flora che è diventata la perla del Paradiso. Di contro, lei farà di tutto per rimanere in questo posto e si creeranno delle alleanze con personaggi che inaspettatamente diventeranno complici della contessa.

In questa stagione, la Contessa Adelaide stringerà anche un’alleanza con Marcello. Si è ricreduta sul suo conto?

Nascerà una grande alleanza con Marcello che è l’abbandonato affettivo della serie. E’ un personaggio che ha subito lo scotto di una ferita sentimentale e che da questo punto di vista ha molto in comune con Adelaide profondamente delusa da Umberto Guarnieri. Questa alleanza avrà risvolti inaspettati che andranno a buon fine.

Intervista video a Vanessa Gravina