Van Helsing 4 su Netflix: trama, cast e personaggi

Tornano le avventure di Vanessa, ultima speranza per l’umanità in un un mondo post-apocalittico dominato da vampiri. Van Helsing 4 è disponibile su Netflix dall’8 febbraio 2020 con un nuovo ciclo di episodi. Lo scontro tra luce e ombra è tutt’altro che finito e la nostra protagonista lo scoprirà a sue spese. La quinta stagione della serie Tv, già confermata, sarà l’ultima.

Van Helsing 4: la trama della serie Tv

Creato da Neil LaBute (che ha ricoperto il ruolo di showrunner nelle prime tre stagioni), la serie Tv Van Helsing è ambientata in un futuro prossimo in cui i vampiri sono aumentati ed hanno preso il controllo. La protagonista è Vanessa Van Helsing, una discendente di Abraham Van Helsing, che si risveglia da un coma di tre anni dopo la sua presunta morte per ritrovarsi in un mondo post-apocalittico.

La giovane rappresenta l’ultima speranza dell’umanità, poiché la composizione unica del suo sangue le dà la possibilità di trasformare i vampiri in umani. Per i succhiasangue, Vanessa è un obbiettivo e deve essere perciò eliminata. Fortunatamente, la ragazza può contare sull’aiuto e la protezioni di un marine e dalla dottoressa che l’ha salvata; insieme condurranno una resistenza contro i vampiri che affliggono i sopravvissuti del mondo.

Van Helsing 4 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast di Van Helsing 4, Kelly Overton nel ruolo della protagonista, Vanessa Van Helsing. Al suo fianco, Jonathan Scarfe nei panni di Axel, un marine incaricato di proteggere Vanessa.

È leale nei confronti del dovere e del suo reparto, nonostante gli anni di isolamento ed infiniti attacchi di vampiri; Christopher Heyerdahl interpreta Sam, un sopravvissuto sordo della Rivoluzione che si basa sulla propria forza e abilità di osservazione per sopravvivere; Vincent Gale è Flesh, un vampiro che in passato era un umano di nome Phil.

Fu uno dei primi vampiri trasformati da Julius durante il Rising; alla sua caduta, fu uno dei migliori luogotenenti di Julius, e venne mandato a caccia di Vanessa per ucciderla. Mordendola, è guarito e ha riacquistato la sua umanità; Rukiya Bernard interpreta Doc (vero nome Sarah), un vampiro curato da Vanessa, ora è un medico legale e una scienziata del Seattleite.