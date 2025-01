Valerio Scanu, intervista al concorrente di Ora o mai più

Valerio Scanu ha deciso di rimettersi in gioco in “Ora o mai più” il programma condotto da Marco Liorni e in onda il sabato in prima serata su Raiuno. Guai però a chiamarlo rilancio o riscatto. Il cantante, uscito dal talent di Amici e vincitore del Festival di Sanremo nel 2010, ha un solo obiettivo, divertirsi e fare musica in televisione. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo intervistato in esclusiva e ai nostri microfoni ha parlato di come sta vivendo questa avventura.

Nelle prime due puntate, Valerio è finito ultimo in classifica. Un risultato che però non gli rende merito visto il suo talento: “Non lo so e neanche mi interessa più di tanto. Cerco sempre di essere trasparente ma a volte non paga. Allo stesso tempo però sono sempre stato così, non fingo. Negli anni mi hanno dato dell’antipatico, dello spocchioso ma se avessi voluto avrei potuto fare come fanno tanti, abbozzando su tante cose. Mi scoccia solo quando a volte mi si dice che sono maleducato ma alla fine so che ci sono persone intelligenti e persone che invece si fanno trascinare dai luoghi comuni”.

Valerio Scanu però non dà nessuna colpa alla sua coach Rita Pavone, accusata dagli utenti sui social di aver pregiudicato le esibizioni del cantante: “Sicuramente io e Rita abbiamo ben poco in comune a parte l’amore per la musica ovviamente. In molti casi però si possono creare delle connessioni buone, a volte ci vuole più tempo altre volte arrivano in modo immediato. Nel nostro caso stiamo lavorando bene insieme e sono soddisfatto. Ci siamo messi in gioco in vari ambiti anche se riconosco che non sia una gara alla pari. C’è chi gioca più in casa e c’è chi fa più fatica però nel momento in cui accetti di far parte del programma sai anche a cosa vai incontro. L’unica cosa spiacevole è il dover rimarcare più e più volte come se fossimo degli scappati di casa quando invece siamo persone del mestiere”.

Il successo per Valerio Scanu è arrivato nel 2008 grazie ad Amici: “Era quello che cercavo nel senso la popolarità è arrivata dopo anni di gavetta e di duro lavoro. Non è che per caso mi sono ritrovato a fare un provino e che ho avuto una botta di fortuna che mi hanno preso e ho iniziato a fare questo. Ancora prima di Amici facevo pianobar ma il talent mi ha dato l’opportunità di fare quello che facevo più in grande”.

Nel mezzo anche reality come la partecipazione all’Isola dei Famosi. Riguardo ad un’ipotetica partecipazione al Grande Fratello, Valerio lo ha però escluso: “Non pongo limiti alla provvidenza ma non è un’esperienza che muoio dalla voglia di fare. Ho accettato di partecipare all’Isola dei Famosi perché i soldi che mi erano stati offerti erano tanti. Il Grande Fratello ad oggi non è una delle mie aspirazioni”.

Non potevamo poi non chiedere a Valerio un commento su Tony Effe e sulla polemica dei testi sessisti: “I testi sessisti delle canzoni fanno schifo in generale. Non ho letto nello specifico i testi di Tony Effe ma onestamente non mi interessa neanche. Se qualcosa non mi interessa non la vado neanche a cercare ma se capita dico la mia. Mi è capitato una volta di parlare male di qualche artista e mi sono beccato una bella shitstorm. Io la musica la vedo in un altro modo e forse è un modo anche errato. La musica deve lanciare altri messaggi e per quanto riguarda i testi alcuni sono aberranti. Purtroppo oggi i giovani si esprimono anche con questi testi che inneggiano alla violenza. E’ una società sempre più nel degrado e capitano artisti che si esprimono in modo deplorevole”.

Valerio Scanu, intervista al concorrente di Ora o mai più

Valerio, come sta andando l’avventura a Ora o mai più?

Sta andando abbastanza bene, è qualcosa di diverso. Ho il privilegio di poter fare musica in televisione e mi ritengo fortunato. E poi è un’esperienza divertente, di confronti, di conoscenze. Sicuramente è qualcosa che mi porterò dietro a vita.

La classifica non ti sta premiando e nelle prime due puntate sei finito ultimo. Come mai?

Non lo so e neanche mi interessa più di tanto. Cerco sempre di essere trasparente ma a volte non paga. Allo stesso tempo però sono sempre stato così, non fingo. Negli anni mi hanno dato dell’antipatico, dello spocchioso ma se avessi voluto avrei potuto fare come fanno tanti, abbozzando su tante cose. Mi scoccia solo quando a volte mi si dice che sono maleducato ma alla fine so che ci sono persone intelligenti e persone che invece si fanno trascinare dai luoghi comuni.

Sui social, in molti hanno avuto la sensazione che l’accoppiata con Rita Pavone non sia particolarmente azzeccata. Pensi che ti stia pregiudicando?

Sicuramente io e Rita abbiamo ben poco in comune a parte l’amore per la musica ovviamente. In molti casi però si possono creare delle connessioni buone, a volte ci vuole più tempo altre volte arrivano in modo immediato. Nel nostro caso stiamo lavorando bene insieme e sono soddisfatto. Ci siamo messi in gioco in vari ambiti anche se riconosco che non sia una gara alla pari. C’è chi gioca più in casa e c’è chi fa più fatica però nel momento in cui accetti di far parte del programma sai anche a cosa vai incontro. L’unica cosa spiacevole è il dover rimarcare più e più volte come se fossimo degli scappati di casa quando invece siamo persone del mestiere.

Con gli altri concorrenti come ti stai trovando? Che aria si respira dietro le quinte?

Mi trovo abbastanza bene con tutti. Ci sono persone che risultano simpatiche a pelle anche se bisogna poi vedere con il tempo cosa accadrà. Con Antonella Bucci ci siamo conosciuti in questa occasione e si è creato un bel feeling forse perché abbiamo mondi musicali affini. Pierdavide già lo conoscevo e non è stata una scoperta di questo programma.

Che aspettative hai da questo programma?

Generalmente tendo a non avere aspettative per evitare di illudermi. Sicuramente spero di divertirmi. Non credo molto nei rilanci discografici, credo che ci siano occasioni per fare bella figura. Io ho sempre continuato a fare musica e non mi sono mai fermato. Anche quando ero sulla cresta dell’onda le radio non mi hanno mai passato e quindi deve avvenire il miracolo. L’Italia è il paese dell’ipocrisia: diventi bravo e sai fare le cose soltanto in un’occasione, quando muori. Quindi l’unica occasione di riscatto potrebbe essere la morte.

Il successo è arrivato nel 2008 grazie ad Amici. Come hai vissuto quell’esplosione di popolarità?

L’ho vissuta bene, sono sempre rimasto me stesso nonostante tutto. Era quello che cercavo nel senso la popolarità è arrivata dopo anni di gavetta e di duro lavoro. Non è che per caso mi sono ritrovato a fare un provino e che ho avuto una botta di fortuna che mi hanno preso e ho iniziato a fare questo. Ancora prima di Amici facevo pianobar ma il talent mi ha dato l’opportunità di fare quello che facevo più in grande.

Che ricordo ad oggi conservi di quell’esperienza e quanto ti senti cambiato da allora?

Per alcune cose mi sento cambiato, per altre mi ci ritrovo. Nonostante la formazione, sono sempre rimasto quel ragazzino che il pubblico ha conosciuto. Ci sono alcune cose che ancora oggi mi fanno sognare e altre che sicuramente mi riportano con i piedi per terra ma più che altro per non rimanere delusi.

In quell’edizione arrivasti secondo dopo Alessandra Amoroso. Ti è mai bruciato?

Certo che mi è bruciato arrivare ad un passo dalla vittoria però fa parte della gara. Allo stesso modo penso che sarà rimasto bruciato chi era dietro di me quando io ho vinto.

Dopo quell’esperienza momenti difficili ce ne sono stati? Penso a tanti ex allievi di Amici che in questi anni hanno dovuto affrontare la depressione e momenti di burn out.

I momenti bui nella vita arrivano un po’ per tutti, a me sono arrivati per delle cose gravi. Non ho mai sofferto però dei momenti in cui c’era meno popolarità.

Amici lo hai continuato a guardare in questi anni?

Qualche volta sì, qualche volta meno ma non per snobismo ma perché magari in quei momenti non stavo a casa.

Sei stato anche concorrente de L’Isola dei Famosi. Ad oggi accetteresti di partecipare al Grande Fratello?

Non pongo limiti alla provvidenza ma non è un’esperienza che muoio dalla voglia di fare. Ho accettato di partecipare all’Isola dei Famosi perché i soldi che mi erano stati offerti erano tanti. Il Grande Fratello ad oggi non è una delle mie aspirazioni.

Però a Ballando con le Stelle saresti un concorrente perfetto…

In realtà non lo sarei perché ormai pratico ballo latino americano a livello agonistico e non potrei partecipare. A Ballando con le stelle teoricamente uno dovrebbe essere vergine di ballo e quindi non avrebbe senso andare lì visto che sono uno che si allena quasi tutti i giorni.

Capitolo Festival di Sanremo: ti piace il cast messo in piedi da Carlo Conti?

Qualcuno mi piace ma devo sentire le canzoni.

E su Tony Effe e la polemica sui testi sessisti che lo ha coinvolto che idea ti sei fatto?

I testi sessisti delle canzoni fanno schifo in generale. Non ho letto nello specifico i testi di Tony Effe ma onestamente non mi interessa neanche. Se qualcosa non mi interessa non la vado neanche a cercare ma se capita dico la mia. Mi è capitato una volta di parlare male di qualche artista e mi sono beccato una bella shitstorm. Io la musica la vedo in un altro modo e forse è un modo anche errato. La musica deve lanciare altri messaggi e per quanto riguarda i testi alcuni sono aberranti. Purtroppo oggi i giovani si esprimono anche con questi testi che inneggiano alla violenza. E’ una società sempre più nel degrado e capitano artisti che si esprimono in modo deplorevole.