Ha suscitato scalpore il loro ritorno di fiamma. Dopo il falò di confronto sembrava infatti che la loro storia fosse al capolinea ma a rivelare oggi come stanno le cose è Valeria Liberati. Ha deciso di dare un’altra possibilità a Ciavy che in seguito all’esperienza del programma “Temptation Island” si è mostrato cambiato. Valeria ha infatti rivelato: “Il primo passo l’ha fatto lui perché io volevo prendermi del tempo. Lui mi vedeva cambiata e mai come in quel momento ha avuto paura di perdermi. Si è sempre sentito sicuro e per questo si comportava così. La paura di perdermi gli ha fatto capire quanto fossi importante per lui“. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Valeria ci ha anche tenuto a chiarire in che rapporti è rimasta con il tentatore Alessandro Basciano. Un’intesa che era risultata palese sin dall’inizio tanto che erano in molti a tifare per loro: “Con Alessandro non ci sentiamo e ho chiuso i rapporti. Inizialmente ci siamo sentiti telefonicamente e confidandomi con lui gli ho espresso quello che sentivo. Non è giusto che lui diventasse un chiodo scaccia chiodo. Lui se l’aspettava e lo ha capito perché è una persona abbastanza intelligente“. A proposito della figlia, Valeria ci ha fatto una rivelazione inedita. Ha infatti rivelato: “Una volta tornata a casa le ho fatto una sorpresa perché lei non sapeva che io stessi tornando. Appena mi ha visto mi è saltata addosso e mi ha chiesto subito perché Ciavy non fosse con me. Lei non sapeva nel frattempo cosa era successo tra me e lui. Le ho spiegato che ci eravamo presi del tempo senza entrare nel dettaglio. Lei si è messa a piangere perché ha un bellissimo rapporto con Ciavy anche se qualche volta mi ha vista soffrire per lui. Quando siamo tornati insieme è stata felice tanto che quando ha rivisto Ciavy sono scoppiati in lacrime entrambi”. Per il momento, Valeria frena sulla maternità e sul matrimonio che resta per lei un sogno nel cassetto. A proposito poi di Antonella Elia, prossima opinionista al Grande Fratello Vip, Valeria ha speso parole di stima sottolineando che al suo posto non avrebbe però perdonato Pietro: “non sarei passata sulle offese“, ha tenuto a precisare. Per il futuro non esclude la partecipazione ad un reality anche in coppia con Ciavy. Chissà se il pubblico sarebbe felici di conoscerli meglio in un’altra esperienza televisiva. Noi intanto le auguriamo che la storia con Ciavy possa godere di una ritrovata serenità.

Intervista esclusiva a Valeria Liberati

Valeria, cosa ti ha spinto ad intraprendere il viaggio di “Temptation Island”? Che esperienza è stata?

Ho deciso di partecipare a “Temptation Island” perché volevo dare una svolta al rapporto con Ciavy. Siccome erano venute meno determinate attenzioni volevo anche capire se Ciavy mi amasse o meno. “Temptation Island” ha cambiato me ma anche lui perché lo ha reso l’uomo che volevo. E’ servito ad entrambi per capire ciò che andava cambiato nel nostro rapporto.

Il percorso con Ciavy in “Temptation Island” è stato piuttosto turbolento. Ora però hai deciso di riprovarci. Cosa ti ha fatto cambiare idea e chi ha fatto il primo passo?

Siamo entrati con una motivazione ben precisa che poi però si è capovolta a nostro svantaggio. All’interno del villaggio Ciavy non ha sempre parlato bene di me. Diceva addirittura che non mi amava. Una volta usciti siamo stati in isolamento e in quel momento abbiamo avuto modo di riflettere su quello che volevamo. Il giorno stesso che siamo tornati a casa ho ricevuto una sua telefonata e la sera ci siamo visti. Abbiamo avuto un confronto senza le telecamere. Ciavy mi ha detto che aveva capito i suoi sbagli, che mi amava e che era pronto a cambiare nel senso di concedermi maggiore libertà. Il primo passo l’ha fatto lui perché io volevo prendermi del tempo. Lui mi vedeva cambiata e mai come in quel momento ha avuto paura di perdermi. Si è sempre sentito sicuro e per questo si comportava così. La paura di perdermi gli ha fatto capire quanto fossi importante per lui.

Hai dichiarato che in questo periodo hai avuto modo di rivedere in lui quello che era un tempo. In che senso? Pensi che sia cambiato?

Ciavy è cambiato e non è solo quella persona che tutti hanno conosciuto nel villaggio. Lui era diventato così da due anni. I primi anni era una persona che mi riempiva di attenzioni. Io non sono una persona materialista perché per me nella vita contano i fatti. Può sembrare banale ma era da tanto che Ciavy non mi chiamava amore, vita mia. Ora mi dice “ti amo” tutti i giorni e questo mi mancava nel nostro rapporto.

Selvaggia Lucarelli nel post “Temptation Island” ti ha definito dipendente affettiva. Ti ci sei ritrovata in questa definizione o ti ha dato fastidio?

Io non ho perso la testa per nessuno. All’interno del villaggio ho capito quello che mi mancava nel nostro rapporto. Non ricevevo più attenzioni. Ha ragione quando ha detto che non trovavo il coraggio di lasciarlo perché mi sentivo in colpa. Non volevo chiudere questa storia anche se mi sono resa conto che nella io tendevo a tutti i costi a far stare bene lui prima di pensare a me. Ora non è più così.

In molti hanno sperato che la storia sbocciata a Temptation Island tra te e Alessandro Basciano potesse continuare anche fuori. Dopo l’esperienza di “Temptation” cosa è successo tra di voi? Vi siete continuati a frequentare o quell’intesa è finita sul nascere? Oggi vi sentite ancora?

Mi sono presa del tempo per capire. Dopotutto con Ciavy avevo avuto una relazione di quattro anni e non di due mesi. Per intraprendere un’altra storia devi essere completamente libera sia di testa che di cuore. Con Alessandro non ci sentiamo e ho chiuso i rapporti. Inizialmente ci siamo sentiti telefonicamente e confidandomi con lui gli ho espresso quello che sentivo. Non è giusto che lui diventasse un chiodo scaccia chiodo. Lui se l’aspettava e lo ha capito perché è una persona abbastanza intelligente.

In queste ore Alessandro Cecchi Paone ha espresso dei subbi sull’attendibilità delle vostre peripezie amorose dichiarando: “Valeria e Ciavy sono tornati insieme. Il tradimento di lei era solo una messinscena?”. Cosa vuoi replicare?

Io so quello che ho vissuto e so quanto ho sofferto. Durante il percorso ho pensato a me stessa. Alle persone che avvertono come strano il fatto che siamo tornati insieme e che siamo felici dico che Ciavy è realmente cambiato. Non sono andata in un programma a prendere in giro le persone né l’ho fatto per l’esigenza di diventare qualcuno. Io sono sempre me stessa e ho voluto partecipare al programma per tentare di salvare il rapporto o per trovare il coraggio di chiuderlo facendo capire a Ciavy quello che stava perdendo. Nella vita poi il tempo mi darà tutte le risposte. Alcune persone mi hanno definito una poco di buono ma ho evitato di rispondere.

In una recente intervista Filippo Bisciglia ha dichiarato che il momento più difficile da affrontare è stato proprio il vostro falò di confronto. Dopo il falò, Filippo ti ha dato qualche consiglio?

Filippo è stata una persona eccezionale e mi ha aiutato molto. Dopo il falò mi ha consigliato di pensare a me stessa e di prendermi del tempo. Un mese dopo quando mi ha vista anche Filippo ha notato il mio cambiamento.

Ti aspettavi una reazione del genere da parte di Ciavy?

Mi aspettavo quella reazione anche perché sono state scene abbastanza forti. Quando discutiamo Ciavy deve avere sempre l’ultima parola. Ora non so cosa succederà perché ancora non abbiamo avuto discussioni. Ciavy non si aspettava che io pronunciassi determinate parole mentre io mi aspettavo la sua reazione.

Parlando di lontananza, quanto ti è mancata tua figlia durante quei 21 giorni? Una volta tornata a casa cosa ti ha detto vedendoti in TV?

Mia figlia mi è mancata tantissimo. La sentivo una volta al giorno quando era possibile. Una volta tornata a casa le ho fatto una sorpresa perché lei non sapeva che io stessi tornando. Appena mi ha visto mi è saltata addosso e mi ha chiesto subito perché Ciavy non fosse con me. Lei non sapeva nel frattempo cosa era successo tra me e lui. Le ho spiegato che ci eravamo presi del tempo senza andare nel dettaglio. Lei si è messa a piangere perché ha un bellissimo rapporto con Ciavy anche se qualche volta mi ha vista soffrire per lui. Quando siamo tornati insieme è stata felice tanto che quando ha rivisto Ciavy sono scoppiati in lacrime entrambi.

Ti piacerebbe allargare la famiglia? Ho letto che Ciavy ha frenato su un’eventuale paternità.

Per il momento non vorrei nessun figlio. Ho avuto l’esperienza in passato che mi ha segnato moltissimo. Devo capire se Ciavy è l’uomo della mia vita e se è cambiato come dice. Il matrimonio è un sogno che metto per il momento in pausa.

Ad un commento ad un suo fan riguardo la partecipazione al Grande fratello Vip, Ciavy ha risposto “prossimo anno chissà”. Ti piacerebbe partecipare ad un reality? E soprattutto ti piacerebbe condividere con lui questa esperienza o il troppo stroppia?

Io e Ciavy passiamo tanto tempo assieme e siamo una coppia a cui non serve stare con altre persone per divertirsi. Non esiste monotonia nel nostro rapporto. Non mi peserebbe affatto stare 24 h su 24 con lui all’interno della casa. Mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip perché sarebbe una bella esperienza. In quel caso avrei modo di conoscere meglio pregi e difetti della persona che ho accanto.

In questa edizione oltre a te anche Antonella Elia sembra essere tornata sui suoi passi. Cosa pensi del suo percorso? Al suo posto avresti perdonato Pietro?

Antonella è una persona dolcissima, sensibile e con una forza indescrivibile. Nei suoi occhi si leggeva il suo amore per Pietro. Al falò gliel’ha voluta far pagare un po’ anche se sapevo che sarebbe tornata sui suoi passi. Non voglio criticare nessuno perché ognuno è libero di fare quello che vuole. L’importante è che sia felice. Spero che Pietro non faccia più sciocchezze perché Antonella è una donna che merita tanto amore. Se fossi stata al suo posto non avrei tollerato le offese. Pietro ha esagerato perché è andato sul personale e io non so se ci sarei passata sopra.

Grazie a “Temptation” hai conosciuto Manila Nazzaro con cui hai instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. In cosa senti di essere simile a lei? Qual è il consiglio più saggio che ti ha dato?

All’interno del villaggio ci siamo date molti consigli. Siamo simili nel modo di pensarla e mi rispecchio molto in lei. Il consiglio più saggio che mi ha dato è stato di dedicare del tempo a me stessa. Ha creduto in me quando le ho detto che sono cambiata e che non voglio più accettare le condizioni di prima. Abbiamo fatto una cena nelle scorse settimane e dopo quell’occasione Manila mi ha scritto un messaggio dicendomi che anche lei aveva visto Ciavy cambiato. Per me Manila è un punto di riferimento perché mi ha aiutato a rinascere.

In queste ore circola la notizia che tu e Ciavy avete preso parte alla registrazione di una puntata di “Uomini e donne”. Confermi?

Non abbiamo ancora registrato nulla anche se si parla di fine settembre. Ci devono ancora chiamare.

Tra poche settimane inizierà l’edizione di “Temptation Island Nip”. Cosa vuoi consigliare alle coppie che stanno per iniziare questo percorso?

Consiglio alle coppie di essere se stesse e di viverla a 360 gradi perché è un’esperienza che ti cambia. Se ci sono delle crisi nella coppia “Temptation Island” può essere un valido aiuto per capire se chiudere o continuare.