Valentina Tomada è una delle new entry de Il Paradiso delle signore, la soap pomeridiana di Rai Uno. L’attrice è un volto noto al pubblico, che l’ha già vista in molte fiction di successo sia Rai che Mediaset. Ne Il Paradiso delle signore 7 l’artista romana interpreta il ruolo di Palma Rizzo, una donna forte e decisa madre di un figlio, Francesco. Di seguito vi diciamo di più sull’attrice.

Chi è Valentina Tomada: brevi cenni biografici

Curiosi di conoscere meglio Valentina Tomada, che ne Il Paradiso delle signore 7 è Palma Rizzo?

Attrice, scrittrice e regista, Valentina Tomada è nata a Roma il 12 Febbraio del 1970 (Acquario). Bella, magra, alta, ha capelli biondi e occhi celesti. Oltre all’italiano, parla correntemente inglese, francese e spagnolo, una peculiarità che nel suo mestiere è in grado di fare la differenza. Prima di approdare alla soap Il Paradiso delle signore, la Tomada ha preso parte ad una serie sterminata di fiction televisive.

Se siete degli appassionati del genere non occorre che facciate un grande sforzo di memoria per ricordare dove l’avete già vista, ma noi, di seguito, vi diamo una mano.

Dove l’abbiamo vista?

Possiamo affermare che Valentina Tomada sia quasi una presenza fissa delle serie tv italiane, soprattutto quelle che hanno avuto maggiori riscontri da parte del pubblico.

Fra produzioni Rai e Mediaset, la ricordiamo, in ruoli principali e più marginali, in Don Matteo, Vivere, Provaci ancora Prof 2, Vento di Ponente 2, Centovetrine, Incantesimo 7, Carabinieri 3, Nati ieri, La provinciale, Una donna per amico 3, Sei forte maestro, Casa famiglia, Camici bianchi, Sospetti e Un passo dal cielo. Come potete vedere l’attrice, negli ultimi anni, non ha fatto altro che passare da un set all’altro, richiestissima da registi, produttori e sceneggiatori.

Ne Il Paradiso delle signore, ne siamo certi, visto il grande seguito, la Tomada avrà modo di farsi apprezzare ancora una volta e ancora di più dai suoi estimatori.