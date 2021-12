Valentina Ferragni a Verissimo, nella puntata di sabato 18 dicembre 2021, ha parlato dello strano brufolo in fronte trasformatosi in un carcinoma per sensibilizzare tutte le ragazze e non solo. La sorella di Chiara Ferragni ha anche parlato della sua famiglia e del suo grande amore, Luca. Proprio quest’ultimo, insieme a Silvia Toffanin, le ha fatto una bellissima sorpresa.

Valentina Ferragni a Verissimo: “Era un tumore maligno localizzato”

Valentina Ferragni a Verissimo ha parlato del tumore maligno alla pelle e cercato di sensibilizzare tutti a far più attenzione. Durante la sua prima intervista televisiva ha svelato infatti: “Un anno fa avevo un piccolo brufolo sulla fronte che non destava nessun tipo di allarme. Ma dopo un po’ di tempo, visto che non andava via, sono andata da un dermatologo che mi ha detto che era una semplice cisti, da togliere senza fretta. A settembre però ho preferito fare un’altra visita, la dottoressa si è insospettita e ha deciso di levarlo per capire cosa fosse. Dopo una settimana, è arrivato l’esito: carcinoma a base circolare, un tumore maligno localizzato”. Valentina ha proseguito dicendo: “Per fortuna questo tipo di tumore non è il peggiore tra quelli epidermici. Ma se avessi aspettato altro tempo avrei dovuto subire un innesto di pelle con un intervento molto più invasivo. Ora però dovrei essere guarita al 100%”.

L0influenzer, sorella di Chiara Ferragni, ha quindi lanciato un messaggio molto importante: “Un consiglio che posso dare a tutti è di andare a farsi vedere appena c’è qualcosa di anomalo. Quelli della pelle non sono tumori di serie B, sono piccoli e cattivi”.

Spazio poi al discorso sulla sorella e sulla sua grande famiglia. Valentina ha parlato di quanto stimi Chiara e di come sia felice del suo successo, ha raccontato le vicissitudini della madre alla sua nascita e svelato il rapporto con i nipoti: Vittoria e Leo. La piccola è molto più simile a lei, mentre Leo è un bambino che la riempie di gioia.

Quando metterà su famiglia? Valentina ha detto di voler aspettare ancora qualche anno. Luca vorrebbe già diventare padre, ma lei ancora no. In futuro vorrà certamente avere figli, ma adesso le sembra ancora un po’ presto.

La ragazza ha ricevuto in studio una bellissima sorpresa. Senza che sapesse nulla, in accordo con Silvia Toffanin, Luca è entrato con due bellissimi mazzi di fiori.

L’intervista integrale di Valentina a Verissimo: il video Mediaset