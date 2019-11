Valentina Dallari a Live Non è la D’Urso si difende dalle accuse di un organizzatore che sui social l’ha accusata di aver rubato dei soldi.

“Allora chiamarli organizzatori mi sembra una parola grande. Non è andata così, io suono e da quattro anni faccio la dj” precisa la ex tronista di Uomini e Donne che racconta “era tutto apposto come avevano detto da contratto. Quando sono arrivata lì quello dell’hotel mi ha detto ‘ma tu chi sei’. Allora chiamiamo l’organizzatore che ci dice che aveva cambiato la location, ma questa cosa non puoi farlo da contratto”.

“Sei andata via e i soldi li hai portati via” – chiede la D’Urso, ma la Dallari si difende “io dovevo essere pagata da contratto c’è scritto anche se il luogo diverso io devo essere pagata. Eravamo disposti a tornare, ma questa cosa non è successo. Sono stata ingiustamente accusata sui social”.