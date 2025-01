Con la loro grinta e determinazione hanno conquistato il palco del Festival di Sanremo 2025 tra le nuove proposte con il brano “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”. Prima ancora che da una collaborazione artistica, Vale Lp e Lil Jolie cioè Valentina e Angela sono unite da una profonda amicizia. La musica è il loro collante, lo strumento attraverso il quale poter esprimere la propria individualità e il loro pensiero. Noi di SuperGuida TV abbiamo avuto modo di parlare con loro, dagli esordi fino all’esperienza nei talent.

Intervista a Vale Lp e Lil Jolie, protagoniste di Sanremo 2025

Vale Lp e Lil Jolie hanno parlato delle sensazioni che stanno provando a pochi giorni ormai dal loro esordio sul palco dell’Ariston: “Sicuramente siamo molto gasate ma c’è anche un po’ di tensione nell’aria che stiamo accusando ma è del tutto fisiologica. Vogliamo cercare di goderci il momento il più possibile senza farci troppe aspettative. Il nostro è un viaggio che è iniziato da poco quindi ci sentiamo ancora spavalde e a tratti incoscienti. Stiamo lavorando tantissimo affinché l’esibizione sul palco sia come la vogliamo ma cerchiamo di goderci anche il momento visto che per noi è la prima volta. Stiamo affrontando questa esperienza insieme e vogliamo che tutto sia speciale e magico”, ha spiegato Valentina.

Il brano che presentano al Festival di Sanremo è un inno all’amore libero, all’amore che non ha etichette. Ad essere per loro d’ispirazione è stata Raffaella Carrà, icona di anticonformismo per eccellenza: “La Carrà è stata tra i nostri riferimenti in questo progetto ma in particolare nel brano che porteremo a Sanremo. In questo brano così come in altri c’è molto di noi. Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore parla della nostra relazione, della nostra amicizia e di quello che siamo state l’una per l’altra. In questo l’amore non viene inteso come un collante tra un uomo e una donna, tra fidanzati, ma è piuttosto inteso come un atteggiamento di rispetto nei confronti dell’altro, della voglia di conoscere se stessi e chi ci sta accanto. Io attraverso Angela ho conosciuto me stessa e viceversa. Il brano è nato un po’ di tempo fa, non pensavamo ancora a Sanremo. Mentre stavo scrivendo il primo disco, ho iniziato a scambiarmi degli spunti musicali con Madame. Appena lei mi ha fatto sentire provinato il ritornello ho capito che era il brano giusto da portare su quel palco”.

Valentina ha spiegato poi com’è nata la collaborazione per il brano: “Dopo la sua esperienza ad Amici le ho detto quasi per scherzo che era arrivato il momento di fare un album insieme. La proposta negli anni era arrivata perché siamo cresciute insieme ma noi avevamo evitato per cercare la nostra identità a livello individuale. Dopo però che lei è stata lontana per la prima volta da quando ci conosciamo abbiamo colto la palla al balzo iniziando a lavorare su dei brani. Angela è stata molto brava a coinvolgermi perché dopo due anni passati a fare il disco non mi andava tanto, ero intimorita. Abbiamo caricato il video un’ora prima che scadessero le selezioni di Sanremo Giovani”.

Vale Lp e Lil Jolie sono entrambe donne del Sud. Una condizione che ha influito sul loro percorso: “Cerchiamo di trasformare le situazioni di difficoltà in punti di forza”.

Vale Lp e Lil Jolie si sono fatte conoscere al pubblico per loro esperienza nei talent, rispettivamente X-Factor e Amici: “Ho fatto X-Factor in un momento in cui ero un po’ incosciente. Erano gli inizi e mi sono goduta dei palchi importanti, compreso anche quello televisivo, con una certa nonchalance. Questa ha caratterizzato poi la formazione della mia personalità artistica perché è lì che mi sono messa in gioco la prima volta nella mia vita”, ha spiegato Valentina.

L’esperienza ad Amici di Lil Jolie è stata caratterizzata da alti e bassi. Il pubblico ricorderà che durante una puntata Angela ebbe un attacco di panico in diretta. Mettersi in gioco in una macchina complessa come quella di Sanremo non è affatto semplice per lei come ha rivelato ai nostri microfoni: “Rispetto a quella esperienza ho imparato a sapermi organizzare di più il lavoro e ad essere più pragmatica. Sono una persona molto ansiosa, mi lascio condizionare dagli eventi o da quello che non posso controllare e in questo caso Vale mi è di aiuto. Sicuramente fare Sanremo con lei mi rilassa da questo punto di vista”.

Al Festival di Sanremo tra i big in gara c’è Sarah Toscano con cui Lil Jolie ha condiviso l’avventura ad Amici. La cantante ha dichiarato di averla incontrata nei giorni scorsi: “Ci siamo viste a Sanremo due settimane fa e poi alla sua festa di compleanno alla quale mi ha invitata. Siamo state insieme, ci siamo parlate e non vedo l’ora di stare con lei a Sanremo”.

Sui progetti futuri, anticipano che c’è un disco in uscita nel quale saranno coinvolti anche altri artisti su cui però al momento devono tenere la bocca cucita: “Oltre all’album speriamo che la nostra estate sia all’insegna dei concerti perché la nostra missione è creare momenti di collettività”.