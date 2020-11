Utopia è tra le novità proposte dalla piattaforma Amazon Prime Video. Si tratta di un conspiracy thriller basato sulle avventure di un gruppo di personaggi che cercano di salvare il mondo. Ispirata all’omonima serie britannica del 2013, la nuova serie Amazon Original è scritta da Gillian Flynn, qui in veste anche di showrunner e produttore esecutivo. La storia gira intorno a un gruppo di appassionati di fumetti conosciutosi online grazie all’ossessione comune per una graphic novel, apparentemente di finzione, da cui prende il titolo la serie Tv. La prima stagione, composta da otto episodi, è disponibile in esclusiva su Prime Video in versione doppiata, originale e sottotitolata dal 30 ottobre.

Utopia su Prime Video: la trama della serie Tv

La trama dell’originale Utopia era incentrata su una cospirazione nascosta tra le pagine di un fumetto. Il remake non si discosta molto dalla storia. Protagonisti è un gruppo di nerd che si incontra regolamente su delle piattaforme virtuali per parlare di un fumetto dal titolo di Dystopia e del suo sequel, Utopia appunto.

I fan si ritrovano in occasione di una convention dove verranno mostrate le ultime novità sul prodotto, invece il gruppo scoprirà messaggi nascosti nelle pagine di quel fumetto che tanto amano e che sembra il preludio di una minaccia più grande per l’umanità. Ma cosa anticipa Utopia? Per il gruppo di nerd inizia così un’avventura che li porterà a ritrovarsi faccia a faccia con la famosa protagonista del fumetto, Jessica Hyde, la quale si unirà alla loro missione per salvare il mondo. Lei stessa, però, nasconde altrettanti segreti.

Il cast e i personaggi della serie Tv “Utopia”

Nel cast di utopia, Dan Byrd nei panni di Ian; Ashleigh LaThrop è Becky; Jessica Rothe è Samantha; Desmin Borges interpreta Wilson; Javon “Wanna” Walton è Grant; Sasha Lane interpreta Jessica Hyde.

Completano il cast John Cusack – per la prima volta membro fisso in una serie televisiva – nel ruolo del Dr. Kevin Christie; Rainn Wilson è il Dr. Michael Stearns; Farrah Mackenzie è Alice; Christopher Denham è Arby; e Cory Michael Smith nei panni di Thomas Christie.