L’acclamato autore Greg Daniels, vincitore di quattro Emmy, firma Upload, originale serie di Amazon in cui immagina un futuro dove le nostre memorie dopo la morte saranno caricate in una sorta di “paradiso” virtuale. La prima stagione, composta da dieci episodi, è disponibile sulla piattaforma di streaming Prime Video a partite dal 1° maggio.

Upload su Prime Video: trama della serie Tv

Upload è ambientato in un futuro in cui gli esseri umani sono in grado di “scaricare” loro stessi in aldilà virtuali, in base alle loro preferenze. Il protagonista della storia è Nathan, uno sviluppatore di software che, dopo la sua morte, si ritrova in un luogo chiamato Lakeview, un aldilà di lusso pagato dalla sua ricca fidanzata, Ingrid. Qui viene accolto da Nora, con cui inizierà uno strampalato tour nel suo Paradiso virtuale.

La serie segue le vicissitudini di questi due personaggi, mentre Nathan fa pace con se stesso, con la vita che si è lasciato alle spalle, e i suoi affetti più cari. Nel corso di questa nuova esperienza, Nathan conoscerà personaggi altrettanto bizzarri e un angelo custode (che ha la funzione di servizio clienti) il quale lo aiuterà durante il suo percorso. Intanto, la fidanzata ancora viva, Ingrid, rimasta sola, cerca di andare avanti con la sua vita e soprattutto a pagare tutte le spese del Paradiso virtuale di Nathan.

Upload: cast e personaggi della serie Tv

Nel cast di Upload, Robbie Amell nel ruolo di Nathan; Andy Allo interpreta Nora; Chris Williams è Dave Anthony; Kevin Bigley è Luke; Owen Daniels è A.I. GUY; Allegra Edwards interpreta Ingrid Kannerman; Zainab Johnson è Aleesha; Christine Ko è Mandi; Elizabeth Bowen interpreta Fran Booth; Chloe Coleman è Nevaeh; Yvetta Fisher è Batia; Barclay Hope interpreta Oliver Kannerman; Hilary Jardine nel ruolo di Mildred; Rhys Slack è Dylan; Jessica Tuck è Viv; Scott Patey è Josh Pitzer; Justin Stone è Dan the Orbit Gum Guy; Philip Granger è lo zio Larry; Phoebe Miu è Yang; Brea St. James nel ruolo del vecchio Dylan; Lucas Wyka è Jack Kannerman; e Matt Braunger veste i panni di Brad.