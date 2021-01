Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 8 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata in studio sono tornati Ursula e Sossio per raccontare la loro travagliata storia d’amore con tanto di lieto fine: la nascita della piccola Bianca. Non solo, Gemma e Maurizio hanno come sempre tenuto banco con la loro frequentazione…

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, ampio spazio alla conoscenza fra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Il cavaliere le avrà concesso l’esclusiva oppure non? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 8 gennaio 2021 in diretta

ore 14:46 – La puntata comincia con la presentazione di Raffaella, una nuova dama arrivata in studio per Maurizio: “il primo impatto è stato quello estetico, ma conoscendoti una delle cose che mi piace di più è la capacità di affrontare tutto con garbo ed equilibrio“. Il cavaliere però non è pronto a conoscerla: “mi spiace, ma proseguirei solo con Gemma“. Gianni interviene: “specifica questa frase però…”, mentre Tina “non ha lasciato questa donna perchè non era il suo tipo, se arriverà una donna che lo colpirà nell’immediato la terrà” e poi rivolgendosi a Gemma “è un pò prematuro pensare che uscirà da questo studio con te”.

ore 14:50 – Dal parterre Valentina prende la parola: “non voglio attaccare nessuno, ma Maurizio sembra che la tua sia una sfida con Tina“. La Cipollari, infatti, è concordo con la dama: “ad oggi sinceramente non credo ad una parola di quello che tu dici”. Anche Armando prende la parola: “Gemma qui rischi di farti davvero male, forse per lui il rapporto intimo non ha lo stesso valore che ci dai tu. Quindi fai attenzione“. Gianni allora domanda: “come deve fare? Come si fa? Spiegatemelo“.

ore 15:00 – Armando allora replica “deve aspettare altro e non quell’aspetto del rapporto. Non ci è niente di anormale nel suo comportamento, Gemma si farà molto male altrimenti dava l’esclusiva a lei e non faceva scendere altre persone“. Maurizio si difende: “tu non mi conosci, ma quello che trasmetto a lei lo sa. Non è solo un discorso fisico il mio nei suoi confronti. Lei è la prima che non viene con me solo perché c’è un discorso fisico“. Gianni riprende Armando: “quante volte è capitato a te? Capita anche nella vita fuori”. Gemma è sicura: “sto bene, mi sento al sicuro fra le sue braccia. Mi sembra che la nostra storia sia molto ricca di contenuto, sentimento, entusiasmo e gioia. A me sarebbe anche piaciuto condividerla con tutti“. Maurizio precisa: “il discorso dell’esclusiva è una stupidaggine, non ho tenuto questa ragazza perchè mi trovo con Gemma“.

ore 15:15 – E’ il momento di Aurora e Giancarlo. “Mi sono infatuata, mi sono illusa da sola” – racconta la dama, ma il cavaliere si difende: “ma perchè hai questa visione offuscata di me? Mi sono concentrato su di te. Poi sei sembra arrabbiata…”. La dama prima di alzarsi regala una bambola con le “labbrona” facendo riferimento alla nuova conoscenza di Giancarlo che precisa: “non sei così, ti fai consigliare male“.

ore 15:25 – In studio ennesimo scontro fra Gianni e Aurora: “tu porti le cose preparate da casa, come per la bambolina. Stai fingendo un rapporto che non esiste“.

ore 15:40 – Al centro studio è il momento di Riccardo e Roberta. “Ho fatto un errore, le avevo chiesto di non vedere nessun’altra, avevo voglia di viverci questo momento e riprovare davvero a due” – racconta la dama, ma il cavaliere precisa “ho piacere a sentirti e vederti, ma non voglio illuderti. Darti l’esclusiva potrebbe pensare a qualcosa in più, ma non me la sento“. Roberta chiude la conoscenza: “non voglio fare l’harem. Non c’è un sentimento da parte mia“.

ore 16:00 – Finale col botto con ennesimo litigio fra Tina e Gemma. “Sei tanto attenta ai gesti, non ti chiedi tu da donna come mai non balla, non si alza…” dice la Cipollari con il cavaliere che si difende: “non è così, poi lei lo sa cosa penso dei balli“. Anche Gemma è tranquilla: “è lei che uscendo mi ha detto ‘non balla? ma non balla?‘”. E’ il momento poi dei tronisti: Davide e Sophie.