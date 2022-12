Uomini e Donne va in vacanza? Da quando iniziano le feste natalizie per il programma pomeridiano di Maria De Filippi? Come ormai è noto con l’avvicinarsi del Santo Natale i palinsesti di tutte le Reti, sia Rai che Mediaset, cambiano. I programmi che sono per molti un consueto appuntamento, vanno in ferie, per tornare, più in forma che mai, all’incirca dopo l’Epifania. Per questo motivo, anche quest’anno, visto che ormai manca davvero poco a Natale, stanno per iniziare le consuete vacanze natalizie in cui dovremo salutare Gianni e Tina, ma soprattutto Gemma e colleghi.

Uomini e Donne va in vacanza: da quando inizia lo stop per Natale?

Uomini e Donne va in vacanza per Natale. Tronisti e troniste, dame e cavalieri, potranno passare alcuni giorni con le loro famiglie e meditare sulle loro vicende amorose tra pranzi, tombole e regali da spacchettare.

Da quando non andrà più in onda il consueto appuntamento pomeridiano? Secondo le ultime notizie il programma di Maria De Filippi andrà in pausa per Natale da giovedì 22 dicembre compreso.

Pertanto le puntate andranno regolarmente in onda fino a mercoledì 21 dicembre dalle 14:45 alle 16.00 circa da lunedì a venerdì. Poi? Subito dopo le consuete soap opera e prima della fascia pomeridiana del Grande Fratello Vip verranno trasmessi film natalizi o repliche di vecchie fiction come i Fratelli Caputo con Nino Frassica.

Ad andare in ferie, oltre a Uomini e Donne, sarà anche un altro programma di Maria De Filippi, ovvero il talent Amici 22. Piccola eccezione, però, il talent continuerà ad andare in onda anche giovedì 22 e venerdì 23 con la striscia del Day Time in onda dalle 14.45 alle 15:20 circa.

Uomini e Donne: una stagione ricca di colpi di scena

Negli ultimi mesi di Uomini e Donne è successo davvero di tutto e secondo le anticipazioni delle ultime registrazioni ne vedremo sicuramente ancora delle belle.

Gemma è rimasta un po’ più in disparte, ma ha comunque avuto momenti difficili. In che senso? Ebbene diversi uomini hanno cercato di ingannarla, confermando che per lei “non c’è mai una gioia”. I cavalieri che sono giunti in studio, infatti, sembravano proprio poco interessati a lei, ma più interessati ad avere visibilità grazie alla sua popolarità.

Ida e Alessandro sono usciti insieme dallo studio. A quanto si è visto anche nell’intervista a Verissimo la coppia pare davvero molto felice e affiatata. Riccardo è rimasto a Uomini e Donne, ma dopo i sentimenti dimostrati per Ida e qualche atteggiamento sbagliato, la sua strada è apparsa tutta in salita.

Maria ha zittito Biagio perché si stava comportando veramente male.

“Lei vuole avere una storia, non vuole una trombata. Ti è più chiaro così?” MARIA GIUSTAMENTE NERISSIMA ✈️ #uominiedonne pic.twitter.com/6lR3AghKlz — trashtvstellare (@tvstellare) December 7, 2022

Tina ha litigato con Pinuccia e quest’ultima, ha finto addirittura di svenire stendendosi a terra e richiedendo l’intervento della conduttrice.