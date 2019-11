Il Trono Over di Uomini e donne dà spazio anche a Romolo ed Olga. Nella puntata di oggi, martedì 19 novembre 2019, il programma di Canale 5 ha mostrato i due volti della trasmissione alle prese con un’esterna. Un vero e proprio colpo di fulmine per lui, mentre invece la donna sembra un po’ più restia a lasciarsi andare sin da subito. Come finirà? In attesa di capirlo, ecco i video Witty tv per rivedere il tutto.