Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, la dama Gemma Galgani ha perso sia Jean Pierre che Gianfranco. Il primo ha dichiarato di non voler andare oltre un’amicizia perchè non prova un’attrazione fisica. Gianfranco, di fronte alle lacrime di Gemma per Jean Pierre, ha deciso di interrompere anche lui la conoscenza. Ecco il video pubblicato dal sito Witty Tv.