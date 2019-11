Ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e donne, quella in onda oggi, venerdì 22 novembre 2019. In studio, la corteggiatrice Veronica Fedolfi fa una domanda all’apparenza innocua (“qual è il mio ruolo qui?“) e in pratica il tronista Giulio Raselli coglie la palla al balzo per farle lasciare il programma. Ecco il video Witty tv con l’uscita di scena della ragazza.