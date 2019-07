Uomini e Donne trono classico: arriva Giulia Salemi?

Le voci si fanno sempre più insistenti: a Uomini e Donne trono classico potrebbe arrivare l’irresistibile Giulia Salemi. Il motivo? Semplicissimo, trovare un nuovo ragazzo. Cosa farà Maria De Filippi? Cosa succederà all’interno del programma? Dobbiamo aspettarci una rivoluzione. A quanto pare da settembre tutto sarà possibile.

Uomini e Donne trono classico: alla ricerca dell’amore

Dopo aver sofferto profondamente a causa della rottura con Francesco Monte, ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne, la bellissima italo – persiana, Giulia Salemi potrebbe approdare nel programma pomeridiano di Maria De Filippi per cercare l’anima gemella. Sarà vero?

Le voci si fanno sempre più insistenti e i ben informati dicono che la cosa sia altamente probabile. Come prova vengono portate le numerose foto insieme all’addetta stampa della conduttrice del programma dell’ammiraglia Mediaset. Basterà? Difficile a dirsi.

Molto spesso le notizie che si susseguono in questo periodo si rivelano poi essere completamente prive di fondamento a programma iniziato. Eppure qualcuno vuole sognare la possibilità che la Salemi si prenda la sua rivincita su Monte trovando un nuovo amore proprio all’interno del programma che ha reso famoso il suo ex.

Come i fan di Uomini e Donne ricorderanno, infatti, Francesco Monte iniziò il suo percorso corteggiando la bella Teresanna. Le cose non andarono come si sperava e Francesco divenne poi tronista. Sulle sue corteggiatrici, però, aleggiava sempre il fantasma dell’ex tronista tanto che, quando Teresanna si palesò in puntata, nessuna ebbe più alcuna possibilità di uscire dalla trasmissione insieme al giovane.

Giulia Salemi e Francesco Monte: una storia finita

Giulia Salemi e Francesco Monte si sono incontrati davvero dentro la casa del GF Vip. La Salemi, che forse si era ‘innamorata’ di lui quando era uno dei tronisti di Uomini e Donne, ha fatto di tutto per conquistare il bel Monte. Dentro la casa, però, la loro storia non è sempre stata rose e fiori, anzi. I due hanno discusso molto a lungo e anche per futili motivi e hanno dimostrato, a tratti, di essere davvero incompatibili. Tanto che le fan si preoccupavano per loro.

Poi, dopo settimane e settimane, forse qualcosa è cambiato. I due hanno iniziato a cercare di appianare le divergenze e a passare sempre più tempo uniti. In molti hanno quindi iniziato a credere nella loro coppia e a sperare che una volta lontani dalle telecamere e da terze persone avrebbero potuto viversi a vicenda senza grossi intoppi o interferenze.

Così è stato. Fuori dalla casa più spiata d’Italia è sbocciato l’amore. I fan sono impazziti per loro, ma la coppia è durata davvero poco. L’annuncio della rottura ha lasciato però tutti di stucco. Giulia Salemi è sembrata davvero devastata per quanto accaduto. Francesco Monte, invece, pare essere riuscito a voltare pagina facilmente. Gli esperti del gossip lo vedono, infatti, già felice e sorridente accanto ad una nuova fiamma.